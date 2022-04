Top Chef : Lilian partage une vidéo après son départ surprise

Le concours Top Chef a été marqué hier soir par le départ inattendu de Lilian Douchet pour «raisons personnelles». Le cuisinier a rassuré ses fans sur ses réseaux.

Alors qu'hier soir, Stéphane Rotenberg a rapidement annoncé en début d’émission le départ de Lilian Douchet, les téléspectateurs ont été sous le choc. «Dans la brigade violette de Paul Pairet, Lilian a dû arrêter la compétition pour des raisons personnelles», a ainsi expliqué l’animateur avant de préciser que «comme le prévoit le règlement, il est remplacé par le dernier sortant, Wilfried. Wilfried, bonne chance, vous êtes de retour dans la compétition».

Un départ qui a fait réagir sur Twitter. Pris de court, les fans ont partagé leur incompréhension et critiqué cette annonce considérée comme expéditive. «Comment ça, il a arrêté la compétition ? Et on nous dit ça sans tact?? », «Lilian a dû arrêter la compétition pour raisons personnelles. Vous aussi, vous avez crié "NON !" et fait une extrasystole ?», « Mais... Je suis la seule à être choquée ? Ils nous annoncent le départ de Lilian en 3 mots... », «Stéphane qui nous annonce le départ de Lilian en 10 secondes alors qu’il va falloir toute l’émission pour nous en remettre», pouvait-on lire sur le réseau à l’oiseau bleu.

Lilian Douchet a pris la parole

Un peu plus tard dans la soirée, le cuisinier a rassuré ses nombreux fans. Figurant parmi les candidats favoris du public, Lilian Douchet, a posté une vidéo sur son compte Instagram. Apparaissant souriant, le jeune homme de 28 ans a expliqué : «Bon comme vous avez dû le voir dans l'épisode de ce soir, je suis parti du concours Top Chef pour des raisons personnelles».

Il a ensuite apaisé les craintes de ses fans : «mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui tout va bien». Visiblement touché par les messages qu’il a reçu, il a remercié ses nombreux soutiens. «Je voulais vraiment vous remercier pour la bienveillance et la gentillesse que vous avez eu à mon égard», a conclu Lilian Douchet sans en dire plus sur les raisons qui l’ont poussé à partir.

Pour mémoire, le cuisinier, passé par de nombreux restaurants étoilés, avait opéré avec Top Chef son retour derrière les fourneaux. Avant d’intégrer les cuisines du concours, Lilian n’avait pas cuisiné depuis deux ans. Stoppé net par le confinement, alors qu’il s’apprêtait à acheter son propre restaurant, il était depuis directeur d’un hypermarché.