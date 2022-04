Les Simpsons : Billie Eilish et Lisa Simpson unissent leurs talents dans un court-métrage spécial

Une belle rencontre. Disney+ vient d’annoncer que la musicienne Billie Eilish allait partager l’écran avec Lisa Simpson dans un court-métrage spécial de la série animée «Les Simpsons», baptisé «When Billie met Lisa».

Le film sera mis en ligne le 22 avril prochain sur Disney+. La chanteuse a partagé la bonne nouvelle avec ses fans via son compte Twitter avec la publication de l’affiche du court-métrage.

Billie is guest starring in @TheSimpsons: “When Billie Met Lisa”, the new short streaming April 22 on @disneyplus. pic.twitter.com/baLe70Gxad — billie eilish (@billieeilish) April 14, 2022

L’histoire verra Lisa Simpson croiser la route de Billie Eilish et de son frère, Finneas, alors qu’elle essaye de trouver un coin tranquille pour pouvoir jouer de son instrument favori, le saxophone. C’est alors que la musicienne invite la sœur de Bart à «participer à une jam session qu’elle ne sera pas prête d’oublier», précise le synopsis.

Ce court-métrage est le quatrième inspiré de la célèbre série animée à voir le jour sur Disney+, après notamment un film inspiré de Star Wars centré sur le personnage de Maggie Simpson, intitulé The Force Awakens from its nap, ou encore un autre inspiré cette fois de l’univers Marvel avec Bart Simpson, The Good, The Bart, and The Loki.