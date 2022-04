Pékin Express : Fanny et Jérémy avaient prévu de laisser les frères belges gagner

Ce jeudi avait lieu la finale de la saison 15 de Pékin Express, et ce sont les frères belges qui l’ont remportée. Leurs adversaires Fanny et Jérémy expliquent qu’ils les auraient quoi qu’il arrive laissés gagner.

Les deux Belges avaient en effet amassé un nombre important d’amulettes et jouaient donc pour remporter 100.000 euros. Une somme rondelette que Fanny et Jérémy s’imaginaient mal leur faire perdre. «Au départ de la course, je me dis : 'Ils ont 100.000 euros potentiels'. On avait vu l'année où les frères belges avaient tout perdu, et on s'était dit : 'S'il doit y avoir cette configuration, on ne pourra pas voler la victoire à ceux qui ont un énorme gain potentiel'», a confié Fanny auprès de nos confrères de Télé-Loisirs.

La mère de famille semblerait même avoir convaincu son compagnon de démarrer sa course après les frères belges afin de leur laisser de l'avance. «Ça m'avait trop brisé le cœur à l'époque et quand dans la course, on les voit arrêtés au début, on ne pouvait pas partir. J'ai dit à Jérémy qu'on ne pouvait pas partir. On voulait se battre jusqu'au bout, mais dans l'idéal on aurait voulu arriver premiers, mais ne pas traverser le logo Pékin Express. S'arrêter, les laisser remporter leurs gains», a-t-elle confié.

Mais le couple rêveur n’aura au bout du compte pas eu à ralentir, leurs concurrents ayant pris une avance considérable sur eux pour atteindre la ligne d’arrivée. Ces derniers ont annoncé que les 100.000 euros reviendront en partie à leurs proches. Lucas souhaite offrir un beau mariage à sa fiancée, tandis que Nicolas envisage d'offrir des cadeaux à son épouse et ses enfants. «Lucas est devant moi et il me dit 'Nico c'est pour nous', et on se dit que ce n'est pas possible. Je me vois dire 'c'est pour vous les enfants et pour toi, Justine'. Ce sont des moments qui sont gravés à vie ! C'est tout bonnement extraordinaire», a déclaré Nicolas pour Télé-Loisirs à propos de leur arrivée marquée par des larmes de joie.