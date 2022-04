Stranger Things : les frères Duffer dévoilent qui est Vecna, le nouvel ennemi de la saison 4

Les gamins d’Hawkings vont devoir s’y frotter. Vecna sera le méchant de la très attendue saison 4 de Stranger Things, dont les premiers épisodes seront dévoilés le 27 mai prochain.

«Le moment est venu d’abréger vos souffrances»,. C’est par ces mots que la bête a fait résonner son étrange voix dans la bande-annonce. Derrière ses allures de monstres humanoïde, se cache un personnage mythique de Donjons&Dragons, le jeu de rôle culte déjà à l’origine des monstres du Monde à l’Envers, à savoir le Demorgogon, les Demogogs et le Flagelleur mental.

«Ce sont les monstres qui nous ont vraiment inspirés cette saison, ont expliqué les créateurs dans une passionnante interview pour IGN. Nous voulions aussi revenir à ce que nous avions fait dans la saison 1, c'est à dire un monstre que nous pourrions faire en réel sur le plateau. Ce que vous voyez dans la série est à 90 % réalisé avec des effets pratiques. Et Vecna, tout au long de la saison, est réalisé à 90 % par des effets pratiques ! Nous voulions une présence sur le plateau à laquelle nos acteurs puissent réagir. Parce que dans la saison 3, ils jouaient face à un ballon de plage... Donc là, nous voulions quelque chose que nous pourrions réellement filmer, et je pense juste que cela rend ce méchant plus effrayant, plus réel et tangible.»

For sooooo many reasons pic.twitter.com/fUvQVqhfFN — Netflix (@netflix) April 12, 2022

Dieu de la magie et des secrets, Vecna peut manipuler les esprits par la peur. Quant à son look, il rappelle celui du Roi de la nuit dans Game of Thrones. Et ce n’est pas fortuit, puisque c’est l’artiste prothésiste Barrie Gower qui a donné naissance aux deux…

Game of Thrones plane décidément sur la saison 4. «Nous aimons la surnommer avec humour 'la saison Game of Thrones' parce qu’elle explose de tous les côtés et c’est ce qui la rend unique », avait déclaré Matt Duffer dans une interview pour Deadline. «Nous avons seulement réalisé à la moitié de la phase d’écriture que cette saison allait être énorme. Nous faisons évidemment référence à Game of Thrones à travers ces points de vue multiples, mais aussi en termes de twists et de révélations. Cette saison, les fans vont enfin avoir des réponses à leurs questions concernant la mythologie du Monde à l’envers», avait renchéri son frère Ross.

The creators of Stranger Things have referenced Game of Thrones while speaking about Season 4, explaining that the story just became "bigger and bigger." https://t.co/8RhJDL2MiS pic.twitter.com/E8uOJ0WSfp — IGN (@IGN) April 12, 2022

Beaucoup plus de surnaturel

Pour la saison 4, qu'ils ont souhaité résolument plus sombre et plus horrifique, ils ont aussi expliqué à IGN avoir voulu un monstre dans la veine de Hellraiser, un personnage d'horreur comme ceux qui les terrifiaient quand ils étaient enfants, à l’instar de Freddy Krueger dont l’acteur principal Robert Englund intègre d'ailleurs cette année le casting.

«Nous passons plus de temps dans l'Upside Down que dans n'importe quelle autre saison», ont fait savoir les Duffer. «Nous voulions faire le truc de la maison hantée, je pense, depuis un moment», dit Matt. «Chaque année, nous essayons de faire quelque chose de différent. Ce fut une saison plus terrifiante. Les enfants sont au lycée, et il semblait tout à fait naturel qu'ils soient dans un film d'horreur.»

A noter que Vecna ne sera pas le seul monstre de la nouvelle sasion de Stranger Things. La bande-annonce dévoile aussi rapidement qu'un combat entre Hopper, coincé en Russie, et un Demogorgon aura lieu dans une sorte de fosse. «Ce n'est qu'un aperçu d’une séquence assez folle», ont confié les frères Duffer toujours pour IGN. «C'est quelque chose que nous avons toujours voulu faire, qui est une sorte de séquence de style gladiateur avec un Demogorgon», a dit Matt.

«Et juste l'idée de voir un Demogorgon dans la neige est quelque chose qui nous passionne et qui nous passionnait depuis environ quatre ans maintenant, ce qui, je pense, est la raison pour laquelle nous l'avons écrit en Russie et avons laissé entendre qu'il y avait un Demogorgon dans La Russie à la fin de la saison 3».