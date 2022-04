They Call Me Magic : tout savoir sur la série documentaire consacrée à Earvin «Magic» Johnson, l'ex-star de la NBA

L’ex-star des Los Angeles Lakers, Earvin ‘Magic’ Johnson, sera au cœur de la série documentaire «They Call Me Magic» qui sera accessible à partir du 22 avril prochain sur la plate-forme de streaming Apple TV+.

Déclinée en 4 épisodes, elle ambitionne de retracer la vie et la carrière de cette légende du sport dont l’histoire ne se cantonne pas à ses exploits sur les parquets de la NBA – le championnat de basketball professionnel nord-américain – mais aussi dans le monde des affaires et associatifs. Le 12 mars dernier, Apple TV+ dévoilait la bande-annonce de la série documentaire.

Les téléspectateurs vont ainsi découvrir l’incroyable ascension de ce prodige de basketball originaire de la petite ville de Lansing, dans le Michigan, qui remportera le titre NBA à 5 reprises avec le club mythique des Lakers de Los Angeles dans les années 1980. Mais en 1991, le monde entier est sous le choc quand il annonce avoir été testé positif au virus VIH, et qu’il est contraint de prendre sa retraite. Il participera toutefois aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone avec la Dream Team, avant de faire un rapide retour sur les parquets quelques années plus tard.

They Call Me Magic se concentre également sur ce qui s’est déroulé après sa carrière sportive, notamment à travers ses investissements immobiliers dans les quartiers défavorisés de Los Angeles qui lui ont permis à la fois de s’enrichir, et d’aider les communautés locales à sortir de la spirale infernale de la violence.

Une liste impressionnante d’invités

En plus des images d’archives, et du témoignage d’Earvin Johnson lui-même, les téléspectateurs vont découvrir une liste impressionnante de personnalités venues parler de son impact sur leur vie. Du côté de la NBA, les fans reconnaîtront Larry Bird, le célèbre rival de Magic Johnson qui jouait avec les Celtics de Boston dans les années 1980, Michael Jordan, Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, ou encore Jerry West. Le journaliste Michael Wilbon racontera comment il a assisté à la montée en puissance du joueur au fil des saisons.

Barack Obama est également présent à l’écran, pour parler de la manière dont l’annonce de la maladie d’Earvin Johnson a créé une onde de choc aux États-Unis. Mais aussi comment il est devenu une source d’espoir pour des milliers de personnes atteintes par le virus du sida.

Les rappeurs LL Cool J et Snoop Dogg, mais aussi l’acteur Samuel L. Jackson parlent de l’influence positive de l’ancienne gloire des Lakers sur la ville de Los Angeles, et comment ses investissements ont permis de changer le visage de certains quartiers.

Enfin, la parole est donnée à son épouse, Cookie Johnson, qui l’a accompagné tout au long de sa vie, de son adolescence à Lansing jusqu’à aujourd’hui, et à EJ Johnson, qui parle de sa relation avec son père, et notamment de la manière dont ce dernier a réagi à la découverte de son homosexualité, et les ajustements que cela a exigé entre eux.