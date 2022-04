Rayane Bensetti et Hugo Clément se brouillent au sujet d’un ours en cage et d’un chamallow

Rayane Bensetti a posté une vidéo de lui en train de donner un chamallow avec sa bouche à un ours enchaîné dans une cage. Une séquence qui a provoqué le courroux du journaliste Hugo Clément.

«Cher Rayane Bensetti, cet ours que vous nourrissez avec un chamallow passe sa vie enfermé dans des petits espaces et est contraint d'effectuer des numéros contre-nature pour amuser le public. Ne participez pas à ça s'il vous plaît et ne laissez pas penser à vos abonnés que c'est normal», a posté le défenseur de la cause animale à l’intention de l’acteur.

Une remarque qui n’a pas plu à l’intéressé, qui s’est empressé de rétorquer : «On est en train de faire un film, c'est du cinéma [...] il y a des figurants et ça reste dangereux, d'où la cage. L'ours tourne 45 minutes par jour et n'a que trois jours de tournage», a d'abord expliqué le comédien, qui a ensuite affirmé que l'animal ne vivait pas dans cette cage la plupart du temps, évoquant un grand enclos et montrant un cliché de l'ours sur un rocher au milieu d'un espace vert.

L’ancien gagnant de Danse avec les Stars a ensuite tenu à s’adresser à ceux qui «commentent mon Insta gratuitement et se permettent des commentaires et des jugements assez méchants sans savoir et sans se renseigner».

Des explications qui n’ont pas convaincu Hugo Clément. «Valentin (l’ours sur la vidéo, ndlr) est bien connu des associations de protection des animaux. Il s'agit d'un ours exploité par son dresseur pour le divertissement, qui passe l'essentiel de sa vie sur les routes, dans des petits espaces », a affirmé le journaliste qui a fini son intervention par «les animaux sauvages ne sont pas des jouets».