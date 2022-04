The Responder : la série avec Martin Freeman en mai sur Canal+

Belle surprise du dernier festival Séries Mania, «The Responder» voit Martin Freeman (The Hobbit) incarner avec une justesse déconcertante le rôle d’un flic désabusé en quête de rédemption. Une série à découvrir le 9 et 10 mai sur Canal+.

Tony Schumacher – le pendant d’Olivier Marchal outre-Manche – utilise son expérience d’ex-officier de police pour imaginer le personnage de Chris Carson, un flic de Liverpool en pleine crise existentielle. Connu pour ses méthodes brutales et expéditives, soupçonné d’être corrompu par sa nouvelle coéquipière, Chris fait également face à l’échec de son mariage. Poussé à bout, il se sent acculé de toute part. Et les choix qu’il s’apprête à faire vont déterminer le reste de son existence.

Déclinée en 5 épisodes, polar d’une noirceur et d’un réalisme étonnant, The Responder profite du charisme de Martin Freeman dans la peau de ce personnage assez éloigné des rôles qu’il a l’habitude de jouer. Le comédien avoue avoir été attiré par la vulnérabilité de Chris Carson, et la sensibilité qui se cache derrière la violence à laquelle il peut se livrer dans sa profession.

«J'ai voulu jouer Chris car c’est un parfait mélange de vulnérabilité et de force. Il y a quelque chose d'intéressant chez un homme peu loquace, les gens aiment les personnages qui n'ont pas besoin de s'expliquer comme Chris. Il est très intelligent, émotionnellement intelligent, mais c'est un flic. Il a du mal à s’ouvrir, que ce soit à la maison, avec sa thérapeute ou dans son travail, il choisit les moments où il peut se lâcher et parler aux gens. Mais ces moments sont rares par rapport à toutes les situations qu’il doit gérer et qui sont dangereuses», explique Martin Freeman.

Les abonnés Canal+ pourront découvrir la série les 9 et 10 mai prochains. Tous les épisodes seront disponibles dès le premier jour de sa diffusion sur myCANAL.