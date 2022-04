Elizabeth II : Mattel dévoile une Barbie à l'effigie de la Reine pour son jubilé

Mattel rend hommage à Elizabeth II et révèle une poupée Barbie à son effigie, à l’occasion de ses 70 ans de règne.

L’entreprise américaine a choisi le jour de son 96e anniversaire, ce jeudi 21 avril, pour présenter ce modèle hommage. Une poupée spécialement imaginée pour son jubilé de platine, qui se déroulera officiellement en juin prochain.

«Barbie célèbre le plus long monarque au pouvoir de l'histoire britannique, Sa Majesté la reine Elizabeth II, dont le règne extraordinaire l'a vue mener son devoir et une vie de service, avec un dévouement incommensurable», note la marque sur son site. Et d'ajouter : «Atteignant 70 ans de service, la reine Elizabeth II devient le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine».

Une tenue emblématique

A cette occasion, la poupée à son effigie représente la souveraine en robe longue ivoire, couronne sur la tête, gantée et une écharpe bleue barrant sa poitrine. Une tenue «emblématique», note la marque.

© Mattel

Et pour cause, sa couronne est inspirée de celle qu’Elizabeth II portait le jour de son mariage avec le prince Philip et héritée de la reine Mary, et les médaillons miniatures accrochés à son écharpe bleue font référence à des ordres de la famille royale, rapporte le Mirror. Selon le journal, ces deux médaillons sont des reproductions d’un ruban rose, offert à la reine par son père George VI et d’un ruban bleu pâle, donné par son grand-père George V.

Cette poupée hommage sera commercialisée 75 dollars, soit un peu moins de 70 euros, peut-on constater sur le site de la marque.