Genius : la saison 4 consacrée à Martin Luther King Jr. et Malcolm X

Après Albert Einstein, Pablo Picasso et Aretha Franklin, la saison 4 de «Genius» se penchera sur les destins croisés de Martin Luther King Jr. et Malcolm X.

Baptisée Genius : MLK/X, l’anthologie suivra le parcours de ces deux militants des droits civiques aux États-Unis, aux méthodes diamétralement opposées dans leur lutte pour la justice raciale et économique. D’un côté, le pasteur Martin Luther King Jr. prône un activisme non-violent, de l’autre, Malcolm X embrase les foules avec un discours musclé sur l’autodétermination des Noirs, et la dénonciation du racisme systémique au sein de la société américaine.

Le chemin des deux hommes se croisera officiellement le 26 mars 1964 lors du débat au Sénat des droits civiques. La série sera pilotée par Raphael Jackson, Jr. et Damione Macedon, avec Jeff Stetson à l’écriture du pilote. Aucune information concernant le casting n’a été dévoilée pour le moment. La saison 4 est attendue sur Disney+ d’ici la fin de l’année 2022.

Le synopsis officiel de la série : «Alors que King fait avancer l’égalité raciale à travers des manifestations non-violentes, Malcolm X s’exprime avec force pour l’autonomisation, l’identité et l’autodétermination des Noirs. Aux côtés de leurs formidables épouses, Coretta Scott King et Betty Shabazz, ces deux hommes sont devenus synonymes de l’ère des droits civiques et de la lutte pour la justice raciale et économique. Bien qu’ils ne se soient rencontrés qu’une seule fois et ont souvent remis en question leur point de vue respectif, leur succès était lié l’un à l’autre».