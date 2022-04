Jimmy Fallon parodie la photo du torse velu d'Emmanuel Macron

Le cliché d’Emmanuel Macron sur lequel il apparaît, chemise entrouverte, après son meeting à Marseille a traversé l’Atlantique. Et a fait beaucoup rire l’animateur américain Jimmy Fallon, qui en a fait un sketch dans son émission du 20 avril.

L’animateur de l’émission The Tonight Show – visible en France sur myCANAL – a parodié la photographie de Soazig de la Moissonnière prise dans les coulisses du déplacement du candidat de la République en Marche à Marseille, le 16 avril dernier. Affublé de tous les accessoires stéréotypés attribués à la culture française – le béret, la baguette, et le verre de vin – Jimmy Fallon a interprété une chanson à propos de la poitrine velue d’Emmanuel Macron, et de sa campagne présidentielle.

«Bonjour, c’est moi, avec ma poitrine velue. Pensez-vous que je suis sexy ? J’espère vraiment que vous direz ‘oui’. J’ai mené une bonne politique économique, et je devrais choisir en tant que vice-président, Emily in Paris (référence à la série diffusée sur Netflix, ndlr)», commence-t-il, avant de faire des références à la pâtisserie, à Ratatouille, ou encore le brie.

«Maintenant je dois vous dire adieu, mais si en 2022 vous votez tous pour moi, je vous murmurerais ‘Merci’», termine-t-il avant de lancer le sommaire de son émission.