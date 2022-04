Becoming Elizabeth : la série disponible sur Starzplay dès le 12 juin

La série «Becoming Elizabeth» sera lancée le 12 juin prochain sur Starzplay, chaîne accessible via myCANAL, et suivra les jeunes années de la reine Elizabeth I avant son accession au trône.

La future souveraine est incarnée par la comédienne Alicia von Rittberg (Fury, Genius). Dans la bande-annonce (voir ci-dessous), Elizabeth Tudor est réveillée en pleine nuit par sa sœur, Mary, lui demandant de quitter le château immédiatement. Le roi Henry VIII vient de mourir, ce qui propulse son fils, Edward, sur le trône à l’âge de 9 ans.

Edward est clairement trop jeune pour gouverner le pays. Aussi, toutes les grandes familles d'Angleterre et les puissances européennes tentent de manipuler le garçon, et de créer la discorde avec les membres de sa propre famille, afin de s’assurer de son soutien. Mary et Elizabeth vont devoir apprendre à naviguer au cœur de ce jeu politique sans merci, où les mariages arrangés deviennent un outil indispensable pour maintenir les Tudor à la tête d’un pays fragilisé. La jeune Elizabeth ne peut se résoudre à suivre les ordres, et entend bien se défendre contre ceux qui menacent sa famille.

Créée et écrite par Anya Reiss, Becoming Elizabeth voit Alicia von Rittberg incarner avec force la future reine d’Angleterre dans ce thriller historique qui promet d’être palpitant. Elle y donne la réplique à Oliver Zetterström (The Romanoffs), Romola Garai (The Hour), Jamie Blackley (The Last Kingdom), ou encore Bella Ramsey (Game of Thrones, The Last of Us).