Entretien avec un vampire : un nouveau teaser pour la série adaptée du film

L’impatience grandit. L’adaptation en série télévisée du roman d’Anne Rice par la chaîne américaine AMC vient de dévoiler un nouveau teaser énigmatique.

La scène se déroule dans une ruelle de la Nouvelle-Orléans où un groupe de jazz interprète un morceau avant que la caméra ne s'arrête sur le dos d'un mystérieux personnage qui se tient devant l’hôtel Avery. À la vue de la chevelure du protagoniste, on devine qu’il s’agit de Lestat de Lioncourt, le personnage incarné par Tom Cruise dans le film réalisé en 1994 par Neil Jordan avec Brad Pitt, Kristen Dunst, Antonio Banderas, et Christian Slater.

Welcome to New Orleans. #InterviewWithTheVampire pic.twitter.com/LGj10oxdQh

— Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) April 19, 2022