«Pourquoi pas Evans ?» : de quoi parle la nouvelle série qui arrive ce lundi 25 avril sur Canal+ ?

Ce lundi 25 avril à 21h05, Canal+ lancera Pourquoi pas Evans ?, une mini-série en quatre épisodes adaptée d’un roman relativement méconnu d’Agatha Christie publié en 1934.

En pleine partie de golf dans une petite ville côtière de pays de Galles, Bobby Jones (Will Poulter), le fils du vicaire local, découvre un homme agonisant après avoir chuté d'une falaise. Ce dernier lui marmonne «Pourquoi n’ont-ils pas demandé à Evans ?» juste avant de rendre son dernier souffle. Meurtre ou accident ? C’est ce que Bobby et son amie vont devoir découvrir…

Entre twists scénaristiques, fausses pistes et révélations inattendues, Pourquoi pas Evans ? suit deux apprentis détectives, l’un un peu dépassé par les événements incarné par Will Poulter (The Revenant, Dopesick), l’autre intrépide et pugnace jouée par une captivante Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody, The Politician).

House derrière et devant la caméra

C’est l’acteur anglais Hugh Laurie qui signe la réalisation de cette série produite pour BritBox, le service de streaming anglais de la BBC et d’ITV. «J'ai toujours adoré la relation entre les deux personnages centraux, leur sens de l'aventure, le plaisir qu'ils prennent en compagnie l'un de l'autre. La compagnie est si belle», a déclaré Laurie au Post.

«Cela m'a rappelé 'The Thin Man', un autre couple avec qui j'adore passer du temps», a-t-il dit, faisant allusion à Nick et Nora Charles (William Powell et Myrna Loy dans la franchise de six films). «Ils sont tellement sublimes, et je parie qu'Agatha Christie a lu 'The Thin Man', qui a été publié l'année avant qu'elle n'écrive 'Why Didn't They Ask Evans', et s'est dit : 'Ça ne me dérangerait pas d'essayer quelque chose qui a un peu de cet esprit».

«Le mystère central est si joliment révélé dans le roman et j'espère que nous lui avons rendu justice», a ajouté celui qui au début du projet ne comptait pas faire partie du casting. «Je voulais rester en dehors du jeu pour me concentrer sur la réalisation, mais ensuite on m'a fait remarquer (...) que cela pourrait donner l'impression que je ne voulais pas m'engager à fond dans le projet si je ne me présentais pas. Donc, à un moment donné, j'ai dû mettre un chapeau et me mettre devant la caméra», révèle-t-il. Le célèbre interprète du Dr House joue en effet aussi lui-même un rôle important dans l’intrigue, celui d’un inquiétant directeur de sanatorium pour malades mentaux.

A noter que l'acteur et réalisateur, qui dit ne pas avoir regardé les autres adaptations du roman déjà sorties, a ajouté deux petits rôles n'existant pas à l'origine, un couple d’aristocrates campés, cerises sur la gâteau pour les téléspectateurs déjà comblés, par deux pointures du cinéma anglais, Emma Thompson et Jim Broadbent (Paddington, Game of Thrones ).

Pourquoi pas Evans ? est à découvrir en exclusivité sur Canal+ à partir du 25 avril, les lundis à 21h à raison de deux épisodes par soirée, et disponible en intégralité sur myCanal dès le premier jour.