Rihanna : première apparition publique avec A$AP Rocky depuis l’interpellation du rappeur

Rihanna et A$AP Rocky ont ce week-end fait leur première apparition publique depuis l’arrestation du rappeur.

Ils ont été aperçus entourés d’amis ce samedi 23 avril au restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica (Californie), a rapporté People.

«C'était un groupe heureux et détendu. Rihanna avait l'air super. Elle s'est assise à côté d'A$AP et ils étaient affectueux», a confié une source au magazine, ajoutant : «Ils ont dîné pendant quelques heures. L'accent était mis sur Rihanna et le bébé.»

Pour rappel A$AP Rocky avait été interpellé par la police à sa descente d’avion en provenance de La Barbade. Le LAPD enquête sur une fusillade durant laquelle le compagnon de Rihanna aurait tiré à plusieurs reprises en direction d’un homme qui s’en est sorti qu’avec de légères blessures, une des balles ayant effleuré sa main.

Quelques heures après son arrestation, A$AP Rocky a été libéré sous caution. Le rappeur a déboursé la somme de 550.000 dollars (500.000 euros) pour retrouver la liberté. Il risque une peine d'un an de prison.

«Rihanna était là quand Rocky a été arrêté et a pleuré sans arrêt (...) Ce sont des accusations très graves, c'est un scénario cauchemardesque pour elle.», avait déclaré une source au Sun. Un nouveau coup dur survenu quelques jours seulement après des rumeurs d’infidélité de la part du jeune homme.

Cette première apparition publique depuis l'arrestation tend à prouver que leur relation résiste à ces soubresauts.

