Neymar en couple : le footballeur officialise sa relation avec Bruna Biancardi

Neymar est sur un petit nuage. Le Brésilien vient d’officialiser sa relation avec l’influenceuse Bruna Biancardi.

Ce lundi 25 avril, la Brésilienne de 27 ans a publié une photo d'elle et de la star du PSG prise lors de la fête organisée chez lui pour célébrer le titre des Parisiens, sacrés champions de France ce samedi pour la dixième fois.

Le cliché dévoile la jeune femme dans les bras de son chéri. L’influenceuse a laissé un simple mais efficace «Love you» en commentaire. Ce à quoi Neymar a répondu avec un emoji cœur rouge.

Pour être certain de faire connaître cet amour au plus grand nombre, le sportif a aussi relayé la publication, likée plus d’un million de fois en 24 heures, dans une story.

Quelques jours auparavant, le prodige du ballon rond avait souhaité un bon anniversaire à sa belle en lui déclarant sa flamme.

«La journée est à toi mais le cadeau est à nous. Tellement heureux de t’avoir dans ma vie. Je t’aime», avait légendé le désormais trentenaire.

Ensemble depuis plusieurs mois

Influenceuse mode et beauté, Bruna Biancardi comptabilise plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Les deux tourtereaux se seraient rencontrés l'été dernier lors de vacances communes sur un yacht au large d'Ibiza. Depuis les deux ne se quittent plus et Bruna aurait même déjà sympathisé avec les épouses de Lionel Messi, Angel Di Maria, Marco Verratti et Leandro Paredes.



Bruna Biancardi (à ne pas confondre avec l’actrice Bruna Marquezine avec qui Neymar était resté en couple durant près de six ans, avant leur séparation en 2018) envisage-t-elle de fonder une famille avec Neymar ?

Papa d’un petit garçon de 10 ans prénommé Davi (né d’une ancienne relation), le footballeur songe en tous les cas à devenir de nouveau papa. «J'ai une belle carrière, mais sur le plan personnel, je veux avoir deux enfants de plus, pour donner des frères à mon fils», avait-il confié l'été dernier à la version britannique du magazine GQ.