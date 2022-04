Halo : la série de science-fiction événement dès ce jeudi sur Canal+

Diffusée aux Etats-Unis depuis le 24 mars et présentée en avant-première à Canneseries, la série événement Halo débarque ce 28 avril sur Canal+, à raison de deux épisodes tous les jeudis à 21h, et disponible sur MyCanal.

La plate-forme propose d'ailleurs de découvrir gratuitement le premier épisode. Pilotée par Kyle Killen (Awake) et Steven Kane (The Last Ship), et produite par Amblin Television, la boîte de production de Steven Spielberg, la série est basée sur le scénario du tout premier jeu de la célèbre saga vidéoludique éponyme - icône de la franchise Xbox avec 82 millions de copies vendues depuis 2001 - «Halo – Combat Evolved».

C’est le comédien Pablo Schreiber (American Gods) qui incarne le rôle de Spartan John-117, alias Master Chief, un membre de l’armée composée de super-soldats génétiquement modifiés et équipés des dernières technologies de pointe en charge de défendre la Terre contre les Covenants.

Les neuf épisodes «au langage visuel bluffant» de Halo, sont «centrés sur l’éthique, la soif de liberté et la place de l’individu dans une galaxie organisée autour d’une supra Intelligence Artificielle». Ils suivent les combats militaires et personnels du major John-117, mais aussi la docteure Hasley/Natascha McElhone (Californication), brillante et insondable scientifique, figure du démiurge en charge de la survie de l’humanité.

Le premier épisode plonge en 2552, sur la planète Madrigal... «Sous l’emprise de l’UNSC, des humains rebelles luttent pour leur indépendance. Mais une violente attaque des extra-terrestres de l'Alliance Covenante rebat les cartes. Venant de la planète Reach, QG de l’UNSC, le major John-117 et son escouade de Spartans – des super-humains comme lui - se joignent aux insurgés pour combattre les aliens. Le major découvre que les forces covenantes tentaient d’extraire d’une paroi un mystérieux objet. Il revient sur Reach avec l’objet, mais aussi avec Kwan, l’unique survivante du massacre de Madrigal.…».

A noter qu’une saison 2 est déjà en production.