Killing Eve : l'auteur des livres mécontent de la fin de la série

Après quatre saisons, le dernier épisode de «Killing Eve» a été diffusé le 10 avril dernier. Un chapitre final qui a déçu certains fans, et même l’auteur des romans qui ont inspiré la série.

Attention spoilers ! Au terme de cette ultime saison de la géniale série (à voir et à revoir en intégralité sur MyCanal), la tueuse psychopathe Villanelle s’infiltre sur un bateau pour y éliminer des membres de la redoutable organisation criminelle des Douze, qui l'ont conditionnée à devenir et à rester à jamais une tueuse à gages à leur solde. Dans le même temps, Eve (l'ancienne agente du MI-5 qui la pourchassait avant de succomber à son charme) fait diversion à une cérémonie de mariage organisée sur ce même bateau.

Elles se retrouvent ensuite sur le pont où, un instant, tout laisse croire qu’elles pourraient continuer à vivre une histoire d’amour heureuse. Mais alors qu’elles se tiennent dans les bras, Villanelle reçoit une balle tirée par un snipper. Les deux femmes sautent alors dans la Tamise pour éviter d’être de nouveau touchées. Mais les balles continuent de fuser et Villanelle est cette fois mortellement atteinte.

«Un scénario vraiment subversif aurait défié le trope qui veut que les amants de même sexe dans les séries télévisées n’aient droit qu’à la plus éphémère des relations», a lancé Luke Jennings, auteur des livres qui ont inspiré la série. «Cela n’aurait-il pas été plus sombrement satisfaisant et fidèle à Killing Eve, pour ce couple, de s’en aller au soleil couchant ensemble ? C’est comme ça que je l’avais imaginé en écrivant mes livres», a-t-il ajouté, regrettant que la showrunneuse de la saison 4, Laura Neal, et les scénaristes se soient «inclinés devant les conventions».

Donner un sens au titre de la série

Interrogée par TVLine, Laura Neal a donné son point de vue sur ce choix : «On a évoqué à un moment l’idée de faire un happy end, mais on n’a jamais réellement réussi à les imaginer comme ça», a-t-elle dit. «Nous ne pouvions pas imaginer un monde où Eve et Villanelle vivraient dans une forme de félicité domestique. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’elles étaient destinées à quelque chose de plus explosif. Et c’est ce qui se passe», a-t-elle poursuivi.

Une autre option, plus en accord avec le titre de la série à savoir «Killing Eve» («Tuer Eve», en anglais), avait été étudiée confie-t-elle. «Nous avons discuté de la mort d’Eve et du fait que Villanelle survive. Cela ne semblait tout simplement pas authentique. On voulait cette renaissance pour Eve, qu’elle soit autorisée à continuer et à se forger une nouvelle vie, après tout ce que Villanelle lui a fait subir. Et il nous semblait bien que l’histoire de Villanelle se termine comme cela. C’est quelqu’un qui a forgé sa mort et sa destruction. Elle aime ça et on le voit quand elle tue les Douze. C’est sa place, c’est à elle qu’elle appartient. Dans ma tête, c’est une fin heureuse pour Villanelle, à certains égards, parce qu’elle obtient ce qu’elle veut, c’est-à-dire qu’elle montre qu’elle a fait cela pour Eve, lui permettant de vivre sa vie. C’est quelque chose d’énorme pour Villanelle et je pense qu’elle se termine triomphalement.»