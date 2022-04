Elon Musk : un documentaire compromettant sur Tesla diffusé aux États-Unis

Au cœur de l’actualité pour son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, le dirigeant des sociétés Tesla et Space X, Elon Musk, sera le sujet principal d’un documentaire particulièrement compromettant émanant du New York Times, révèle le site américain Variety.

Baptisé «Elon Musk's Crash Course», réalisé par Emma Schwartz, et prévu pour être diffusé aux États-Unis le 20 mai prochain sur la chaîne FX et la plate-forme de streaming Hulu (propriété de Disney, ndlr), cette enquête menée pendant plusieurs mois par les journalistes d’investigation du New York Times, Cade Metz et Neal Boudette, se penche sur les défaillances du système d’Autopilote de Tesla, et des nombreux accidents et décès dont celui-ci serait à l’origine, et que l’entreprise n’a jamais reconnu publiquement.

Mais aussi, sur les multiples tentatives d’Elon Musk pour empêcher que des enquêtes gouvernementales puissent voir le jour, les pressions exercées auprès de représentants du gouvernement pour étouffer l’affaire, ou encore la persistance du milliardaire à faire la promotion d’un système d’autopilotage loin d’être au point.

Behind the outlandish claims of Tesla’s Autopilot capabilities — and the tragic results. FX and The New York Times Present: Elon Musk's Crash Course premieres May 20 on @FXNetworks. Stream on @hulu. pic.twitter.com/e3tFIMMz89 — FX Documentaries (@FXDocs) April 25, 2022

Le documentaire donne la parole à d’anciens employés de Tesla ainsi qu’à des proches du milliardaire s’exprimant pour la première fois sur le sujet. Les révélations promettent d’être nombreuses, et potentiellement explosives, à l’instar des autres documentaires nés de la collaboration entre le New York Times et la chaîne FX, notamment Framing Britney Spears et Controlling Britney Spears, qui ont largement contribué à mobiliser l’opinion publique à propos de la tutelle dont était victime la chanteuse depuis des années, et certainement aidé à y mettre fin en novembre dernier.