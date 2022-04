François Alu nommé danseur étoile : «on ne s’y attend pas quand ça arrive»

Le juré de Danse avec les stars François Alu est revenu sur le titre de danseur étoile qu’il a reçu récemment.

Invité de l’émission C à Vous ce jeudi 28 avril, il a évoqué cette consécration annoncée le 23 avril dernier. Conformément à la tradition, le directeur de l'Opéra, Alexander Neef, accompagné d'Aurélie Dupont, est monté sur scène après une représentation de «La Bayadère» à l'Opéra Bastille de Paris, où François Alu tenait le principal rôle masculin pour annoncer que le virtuose avait été nommé danseur étoile. «C'était un moment suspendu, en plus il y avait toute ma famille dans la salle, mes amis, mon équipe, mon amour donc forcément c'était un moment de célébration», s'est-il réjoui.

Nommé au grade de «premier danseur» du ballet de l’Opéra de Paris en 2013, le jeune homme multiplie les projets depuis la crise sanitaire et pense que sa polyvalence a été récompensée «J'ai commencé à écrire, j'ai joué dans un film, j'ai vendu deux courts métrages pour la télévision, j'ai commencé à faire du coaching en entreprise. J'ai, disons, accepté ma multiplicité», a-t-il confié.

«On ne s'y attend pas quand ça arrive, c'est génial ! (...) Je pense que le fait de s'accepter et de m'être détaché de ce titre d'étoile, et d'avoir entrepris tous ces différents projets, c'est ça qui est venu récompenser cette étoile. Aujourd'hui, on est étoile parce qu'on est peut-être pas que danseur, mais justement parce qu'on s'ouvre au monde et qu'on a une place davantage d'artiste. Moi, en tout cas, cette étoile, je la prends comme ça aujourd'hui», a déclaré celui qui a eu «un coup de foudre pour la danse» en voyant Patrick Dupond dans un documentaire.