Spin-off de Dune : le réalisateur de Chernobyl remplacera Denis Villeneuve

Johan Renck, dont la série Chernobyl a été unanimement saluée par la critique, sera chargé du spin-off de Dune intitulé Dune : The Sisterhood. Denis Villeneuve, le réalisateur du long-métrage sorti en 2021, a finalement choisi de se concentrer sur d'autres projets.

Ce dernier devait initialement s’occuper de ce préquel pour HBO Max, mais souhaite désormais se consacrer pleinement au deuxième volet de Dune, dont la sortie est prévue le 18 octobre 2023. Il restera toutefois un des producteurs exécutifs de la série.

C’est donc John Renck, récompensé notamment par deux Emmy Awards pour son travail sur Chernobyl et actuellement derrière la caméra de Spaceman, avec Adam Sandler, qui le remplacera à la réalisation des deux premiers épisodes.

La série, dont l’action se situera 10.000 ans avant les événements narrés dans le film de Denis Villeneuve, sera centrée sur le Bene Gesserit, puissant groupe de femmes qui ont influencé la politique dans l’univers imaginé par Franck Herbert, et dont fait d'ailleurs partie la Révérende Mère Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling) dans le long-métrage sorti en 2021.

Diane Ademu-John, qui a participé à l'écriture de The Haunting of Bly Manor, The Originals et Empire, est quant à elle nommée showrunneuse, en lieu et place de Jon Spaihts, remercié récemment.

Pour l’heure, ni la date de diffusion ni le casting n’ont encore été révélés. Néanmoins, il se chuchote que Florence Pugh (Black Widow) serait en discussion avec Warner Bros pour incarner la princesse Irulan Corrino.