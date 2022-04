The Walking Dead : un acteur prend la défense de Norman Reedus après le départ de Melissa McBride du spin-off

Un comportement inacceptable. Écœuré par la réaction de certains fans de «The Walking Dead» envers Norman Reedus après le départ de Melissa McBride du spin-off de la série, Jeffrey Dean Morgan a pris la défense du comédien sur les réseaux sociaux.

L’acteur, qui incarne Negan dans The Walking Dead, s’est senti contraint de s’exprimer publiquement après que certains téléspectateurs s’en soient pris violemment à Norman Reedus suite au départ de Melissa McBride du projet de spin-off en préparation pour la chaîne américaine AMC, qui doit suivre les aventures de leurs personnages respectifs, Daryl et Carol.

«Certains d’entre vous vont beaucoup trop loin. Vous attaquez Norm pour des conneries avec lesquelles il n’a rien à voir ? Melissa a fait un choix qui lui appartient. Elle a besoin/envie d’une pause. Respectez cela. Les raisons derrière ce choix ne regardent personne. Norm vous a donné plus que n’importe qui. C’est juste pathétique», peut-on lire via le compte Twitter de Jeffrey Dean Morgan.

Some of you have gone WAY too far. TOXIC. Attacking norm for crap he has NOTHING to do with? Melissa made a call that was hers alone. She wants/needs a break. Respect that. Factors involved that are nobody’s business. Norm, who’s given more than anyone to you all. Just SHITTY.

