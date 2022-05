Doctor Strange in the Multiverse of Madness : comment la série «WandaVision» est liée au film ?

Alors que sa première apparition dans le MCU date de 2015 avec «Avengers : Age of Ultron», Wanda Maximoff va s’imposer en rôle principal dans «Docteur Strange in the Multiverse of Madness».

Selon Elizabeth Olsen, la transformation de Wanda Maximoff en Scarlett Witch opérée à la fin de la série WandaVision devrait surprendre les fans de l’univers Marvel. Rongée par le deuil de ses enfants et de Vision, la Sorcière Rouge a développé ses pouvoirs par l’étude du Darkhold, aussi connu sous le nom du Livre des Péchés ou Livre des Damnés, un ancien livre de sorts capable de donner un pouvoir incommensurable et indomptable à son détenteur.

Ses capacités, selon les propos d'Agatha Harkness à la fin de WandaVision, lui confère un pouvoir supérieur à celui de Doctor Strange. Et pourrait même faire d'elle l’être le plus puissant du MCU grâce à sa capacité à modifier la réalité.

Que vient faire la Sorcière Rouge dans Docteur Strange in the Multiverse of Madness ? À la fin de WandaVision, elle entend également les voix de ses deux enfants, Tommy et Billy, l’appelant à l’aide. Un appel au secours déchirant pour celle qui a été traumatisée par la perte de tous ceux qu’elle aime.

Le Multivers s'invite à la fête

Si l’histoire exacte du film réalisé par Sam Raimi reste floue (à dessein), on sait que le personnage d’America Chavez – qui sera présent à l’écran – possède un pouvoir bien particulier, celui d’ouvrir des portails – en forme d’étoiles s’il vous plaît – pour se rendre dans d’autres dimensions. Ce qui pourrait fortement intéresser la Sorcière Rouge dans l’optique de retrouver ses enfants dans une dimension parallèle. Les bandes-annonces du film montre que Doctor Strange agira comme un protecteur d’America Chavez. On peut donc s’attendre à une opposition entre lui et la Sorcière Rouge à un moment donné.

Les deux sorciers devraient toutefois, toujours à en croire les bandes-annonces, faire équipe face à l’organisation mystérieuse des Illuminati, qui est en charge de veiller sur le Multivers. Et dont les membres semblent être particulièrement en colère vis-à-vis de Doctor Strange après sa colossale bourde dans Spider-Man : No Way Home. Les événements de Docteur Strange in the Multiverse of Madness s’inscrivent dans la mise en place de la Phase 4 du MCU, avec l’immensité que permet le Multivers en toile de fond.