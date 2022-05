Femmes préhistoriques : un documentaire qui rompt avec les idées reçues à voir sur National Geographic

Donner aux femmes leur juste place dans la Préhistoire. C’est l’ambition du documentaire «Femmes préhistoriques» qui, en se basant sur de récentes découvertes, permet de faire tomber plusieurs stéréotypes les concernant.

L’image caricaturale de la femme des cavernes sans défense, ne servant qu’à enfanter et à s’occuper des enfants sous la protection des hommes protecteurs n’est rien d’autre qu’une grossière erreur. Cela ne fait aucun doute. Mais de récentes découvertes scientifiques – notamment à travers l’étude d’ossements et de sépultures – sont venues éclairer sous un jour plus précis le rôle des femmes depuis le paléolithique, il y a 3,3 millions d'années, à la protohistoire, soit la période couvrant l'histoire des peuples avant l'apparition de l'écriture.

Fruit de 2 ans de travail, incarné par la YouTubeuse Clothilde Chamussy, ce film donne la parole à des experts français et internationaux, dont la paléoanthropologue Marie-Antoinette de Lumley et ses travaux sur la Dame du Cavillon, dont la sépulture digne d’une personne de haut rang avait été attribuée indument à un homme. L’archéologue Caroline Trémeaud, qui a notamment analysé la sépulture de la dame de Vix, ou encore la préhistorienne Marylène Patou-Mathis, apportent également leurs témoignages sur le rôle des femmes à travers cette période de l’histoire.

Les téléspectateurs découvrent également les recherches de l’archéologue Randall Hass, qui s’est rendu au Pérou et aux États-Unis pour d’autres révélations de taille. Absolument captivant de bout en bout, le documentaire Femmes préhistoriques sera à découvrir le 22 mai prochain sur National Geographic, à partir de 21h. Il sera ensuite disponible à la demande sur myCANAL pendant 30 jours.