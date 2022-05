Doctor Strange in the Multiverse of Madness : qui est le personnage qui apparaît à la fin du film ? (SPOILERS)

Le film «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» est enfin dans les salles. Et comme à son habitude, Marvel en a profité pour dévoiler une scène post-générique où les fans peuvent apercevoir un personnage clef de la suite des aventures de Stephen Strange.

Comme indiqué dans le titre de l’article, les lecteurs qui font le choix de poursuivre la lecture prennent le risque de se faire spoiler la découverte de l’identité du personnage en question, et de l’acteur-rice qui l’incarne. Il est encore temps d’arrêter la lecture.

LA SUITE DE L’ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS

À la toute fin du film, donc, Stephen Strange voit apparaître un troisième œil sur son front. Alors qu’il marche dans les rues de New York, une femme dans un costume violet – incarnée par Charlize Theron – apparaît soudainement et lui demande de la suivre pour une mission hautement périlleuse. Ce qui ne pose pas le moindre souci à Doctor Strange.

Cette femme n’est autre que Cléa, qui est bien connu des lecteurs du comics puisqu’elle est la compagne de Stephen Strange. Elle est née dans la Dimension Sombre de l’union d’Umar, sœur du souverain de cette dimension, Dormammu – le monstre contre lequel Stephen Strange combat à la fin du premier film – et le prince Orini, chef du clan Mhuruuk et héritier du trône de la Dimension. Cléa se trouve au cœur de nombreuses aventures du Sorcier dans les comics, ce dernier passant son temps à essayer de la libérer des griffes de Dormammu ou d’Umar. Stephen Strange finira par la cacher sur Terre où elle deviendra sa disciple et son amante. Avant de devenir, plus tard, la reine de la Dimension Sombre.

Comment son personnage sera-t-il présenté dans le MCU ? Cela reste à voir. On sait toutefois que Cléa apparaîtra désormais au côté du Sorcier qui s’impose, plus que jamais, comme un des héros incontournables de la Phase 4 du MCU.