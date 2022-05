No Good Deed : la nouvelle série de la créatrice de «Dead to me» officiellement commandée

Alors que la série «Dead to me» touchera bientôt à sa fin sur Netflix, sa créatrice Liz Feldman travaille déjà sur le développement de son prochain projet, «No Good Deed».

Les fans seront rassurés de savoir qu’il s’agira, là encore, d’une comédie à l’humour noir centrée sur trois familles s’écharpant pour l’achat d’une magnifique villa de style espagnole. Une histoire inspirée par les premiers mois de confinement de Liz Feldman.

«Elle a été inspirée par mes recherches compulsives et interminables sur les sites d’offres immobilières tard dans la nuit au début de la pandémie afin de quitter mon logement. Je suis reconnaissante envers Netflix de m’offrir un tel soutien artistique et me permettre de transformer mon anxiété handicapante en divertissement», explique-t-elle dans un communiqué.

Selon Liz Feldman, No Good Deed ne s’amusera pas uniquement du contraste entre les trois familles au cœur de l’intrigue, mais aussi de l’idée que d’acheter une maison luxueuse peut être la réponse à tous ses problèmes. Alors que parfois, la maison de ses rêves peut devenir un véritable cauchemar.