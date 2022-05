The Crown, saison 5 : Dominic West «choqué» de s'être vu proposer le rôle du prince Charles

Attendue en novembre prochain, soit un an et demi après la quatrième, la saison 5 de « The Crown » verra Dominic West succéder à Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles. Un rôle qu’il ne s’attendait pas à se voir proposer.

Dans un article publié sur le site britannique du DailyMail, le comédien de 52 ans avoue avoir compris les réticences de certains à propos du choix de la production de lui confier le rôle du fils de la reine Elizabeth II. Trop de muscles, trop de cheveux, trop… sexy pour jouer le prince Charles, pouvait-on lire dans la presse britannique. Et Dominic West partageait leur opinion au point de faire part de ses doutes aux producteurs.

«C’était déconcertant car je ne lui ressemble pas du tout quand je me regarde dans le miroir. Je n’arrêtais pas de dire aux producteurs qu’ils commettaient une erreur. Mais ils m’ont expliqué que la série ne cherchait pas une imitation. Mais c’était difficile étant donné qu’il s’agit d’une personnalité connue extrêmement populaire et reconnaissable», confie l’acteur.

Dans la saison 5 de The Crown, Dominic West donnera également la réplique à son fils, Senan, qui a été choisi pour incarner le prince William à l’écran. Par ailleurs, selon le DailyMail, le comédien a failli renoncer à incarner Charles à l’écran après que des rumeurs aient fait état d’une idylle avec la comédienne Lilly James (Pam & Tommy), 32 ans, sur le tournage du film La poursuite de l’amour en octobre 2020. «Il ne voulait par entretenir cette image d’un homme volage en incarnant quelqu’un qui a trompé son épouse», précise une source. Il aura finalement changé d’avis après coup.