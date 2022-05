Neil Patrick Harris (How I met your mother) dans une nouvelle série

Le comédien Neil Patrick Harris tiendra le rôle principal dans la série «Uncoupled» dont les 8 épisodes sont attendus dès le 29 juillet prochain sur Netflix.

L’ancien interprète de Barney Stinson dans How I met your mother incarnera le personage de Michael, un homme fraîchement célibataire après le départ de son mari avec lequel il a partagé 17 années de vie commune.

Éreinté par une séparation difficile, dévasté à l’idée de perdre celui qu’il considérait comme étant sa moitié, et effrayé à l’idée de se retrouver seul en tant qu’homosexuel quarantenaire vivant à New York, Michael redoute cette nouvelle étape de sa vie. Une appréhension qui, à en croire la bande annonce, devrait être de courte durée.

«Les séparations sont difficiles, mais la vie de célibataire n’est pas obligé de l’être», peut-on lire dans la bande annonce de cette série créée par Darren Star, qui est derrière la série Emily in Paris, et Jeffrey Richman, scénariste connu notamment pour son travail sur la série Modern Family. La réalisation des 8 épisodes a été assurée par Andrew Fleming et Zoe Cassavetes.