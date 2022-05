Sauvés par le gong : le revival de la série officiellement annulé

Selon le site américain Deadline, le revival de «Sauvés par le gong» vient d’être annulée par la plate-forme de streaming américaine Peacock au bout de deux saisons.

Pilotée par la showrunneuse Tracey Wigfield, connue pour son travail sur la sitcom à succès 30 Rock, la première saison lancée en novembre 2020 avait réussi à séduire la presse outre-Atlantique, notamment en faisant revenir à l’écran les anciens acteurs de la sitcom originale, Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen, Elizabeth Berkley, Mario Lopez et Lark Voorhies. En plus d’un nouveau casting de jeunes comédiens.

La saison 2 n’aura manifestement pas rencontré le succès escompté. Sur Twitter, Mark-Paul Gosselar, qui incarne le personnage de Zack Morris, a confié sa déception de voir la série prendre fin.

So disappointed by this news. So many talented individuals in all departments creating something original from a reboot. Respect and admiration to everyone involved and thanks to the viewers. https://t.co/Umz7Twd95g

— Mark-Paul Gosselaar (@MPG) May 4, 2022