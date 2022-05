Cobra Kaï : la date de la saison 5 enfin dévoilée

Une annonce qui réjouit les fans. C’est à l’occasion de son festival «Netflix is a joke» que la plate-forme de streaming a dévoilé la date de lancement de la saison 5 de «Cobra Kaï», prévue pour le 9 septembre prochain.

Netflix a également publié la première bande-annonce de ce cinquième chapitre qui comptera 10 épisodes, et qui reprendra son histoire immédiatement après la conclusion particulièrement tendue de la saison 4. L’école Miyagi-Do Karate a été contrainte de fermer ses portes. Tandis que Terry Silver a tenu parole en franchissant Cobra Kaï et sa pratique d’un karaté ‘no mercy’ (sans merci, ndlr).

Le synopsis officiel de cette saison 5 précise qu’«après les résultats du All Valley Tournament, Silver développe l'empire Cobra Kai et tente de faire de son style de karaté 'No Mercy' le seul pratiqué en ville. Avec Kreese derrière les barreaux, et Johnny Lawrence qui met le karaté de côté pour se concentrer sur la réparation des dommages qu'il a causés, Daniel LaRusso doit demander de l'aide à un vieil ami. Bien que Miyagi-Do ait officiellement fermé ses portes pour de bon (ou pas ?), Daniel reste déterminé à stopper Silver dans son élan».

Les fans de la franchise The Karate Kid auront reconnu celui qui allait venir prêter main forte à Daniel, Chozen Toguchi, qui avait été aperçu pour la dernière fois dans le final de la saison 4 en train de se recueillir sur la tombe de Miyagi-Do. La bande-annonce montre également Johnny prendre la direction du sud à la recherche de Miguel.

«La saison 5, personne ne sait où nous allons. (…) Il y a beaucoup de folie. Si vous êtes un fan de la franchise, peut-être que des visages familiers se montreront, peut-être pas. Il y aura beaucoup de karaté», précisait récemment le co-créateur Jon Hurwitz au site américain Deadline à propos de cette saison 5. «Les méchants ont gagné dans la saison 4, donc il y aura un enfer à payer, qu’il s’agisse d’un feu d’enfer ou d’un châtiment. (…) L’histoire va prendre une nouvelle direction que personne ne peut prévoir», ajoutait son acolyte, Josh Heald.