Florent Pagny : le chanteur se confie sur son combat contre le cancer

Atteint d’un cancer du poumon, Florent Pagny a fait une apparition très remarquée samedi soir dans The Voice sur TF1 et a beaucoup ému les téléspectateurs en évoquant son combat contre la maladie.

C’est le crâne complètement rasé qu’est apparu le célèbre juré dans cet épisode du télé-crochet de TF1 enregistré le 19 février dernier, soit un mois après qu'il avait annoncé être atteint d’un cancer du poumon inopérable.

«Une nouvelle coupe», lui a tout de suite lancé l’animateur Nikos Aliagas en ouverture de l'émission pour évoquer d'emblée le sujet. «Ah bah là, c’est même plus une coupe», lui a alors répondu le coach avec un sourire complice. «J’ai passé cinq ans comme ça», a ensuite rappelé celui qui a, il est vrai, déjà arboré une coupe rasée de très près par le passé. Mais cette fois c'est pour «abréger leurs souffrances» qu'il a rasé ses cheveux, a-t-il expliqué.

Yoda, professeur des X-Men et héros du public

«Ces chimios, ça fait perdre les cheveux. Mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d’avoir une belle gueule», a ajouté le chanteur de 60 ans qui ne s’est pas départi de son humour malgré le lourd traitement de six mois qu'il a dû entamer. «Ça vous va très bien. Vous êtes un combattant, et je vais vous dire un truc, vous avez un côté Maître Jedi, comme ça. Maître Yoda !», a ensuite continué de plaisanter Nikos Aliagas. Et la carte de l’humour pour dédramatiser une situation évidemment difficile, les autres coaches l’ont aussi jouée, à l’instar d’Amel Bent qui a lancé : «On dirait le professeur avec le crâne rasé de X-Men».

Le 25 janvier dernier, Florent Pagny avait annoncé son cancer via un message vidéo postré sur instagram : « Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s’opérer. Je dois entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X », avait-il expliqué.

Quelques jours plus tard, sur le plateau de 20 heures de TF1, l'interprète de «Savoir Aimer» s'était montré rassurant. « Je suis au degré 1. C'est quelque chose que j'ai depuis trois ou six mois. C'est très jeune, avait-il expliqué à Gilles Bouleau. Je n'ai qu'une seule tumeur. Je n'ai pas de métastases. Je n'ai rien dans les autres organes. C'est une deuxième très bonne nouvelle (...) Quand ça se prend dès le début, et que c'est très isolé, moi je ne vois que le bon côté des choses », avait-il confié.

Son apparition dans The Voice a suscité l’admiration de nombreux téléspectateurs qui ont salué son courage sur les réseaux sociaux.

Immense respect à M. Florent Pagny pour sa dignité et son courage ! Vous le gagnerez ce combat ! @florentpagny #TheVoice — Nick (@_Nklr) May 7, 2022

Florent Pagny il parle de sa chimio et de sa maladie avec tellement de recul et de courage franchement il est très fort j’espère qu’il va aller mieux #TheVoice #TheVoice2022 pic.twitter.com/ePpLUDKwMw — Andy (@andy3642) May 7, 2022

Je pense au contraire que sa présence à l’antenne donne beaucoup de force et de courage à tous ceux qui traversent la même épreuve.



Même sans cheveux il est tellement solaire et inspirant #supercrossbattles #tf1 #thevoice #TheVoice2022 #florentpagny https://t.co/xyZMPTEuYl — Sof des polders (@polders) May 7, 2022