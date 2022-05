Yannick Noah : l’ancien tennisman se confie sur ses responsabilités de chef d’un village de 10.000 habitants au Cameroun

Invité du Portrait de la Semaine dans Sept à Huit ce dimanche 8 mai, Yannick Noah a évoqué sa nouvelle vie au Cameroun où il est devenu le chef du village d’Etoudi, un quartier de Yaoundé.

Depuis plus d’un an, l’ancien tennisman né en France dans les Ardennes est en effet retourné vivre où il a grandi, dans le village des Noah, dont il est devenu le chef. Celui qui avait quitté l’Afrique à l’âge de 12 ans pour mener la carrière que l’on connaît ensuite en France a donc aujourd’hui de toutes nouvelles occupations.

«Dans le village familial vous êtes plus qu'un simple habitant», lui a d'abord demandé la journaliste Audrey Crespo-Mara. «Oui oui, bah déjà je suis Yannick, donc je prends un peu de place... Les gens me connaissent un petit peu, mais la tradition veut que le petit-fils devienne le chef du village...», a-t-il répondu, avant de détailler les missions qui lui incombent désormais.

Yannick Noah aide et conseille

«Je suis le chef du village, c'est peut-être une dizaine de milliers de personnes. Pour moi, c'est un peu étrange... Parce que moi, je me sens très français. Et donc arrivé là, forcément, je m'appuie sur les conseils des anciens. Et en fait, mon rôle consiste à aider tant que je peux. Alors je reçois un petit peu les problèmes, il y a des doléances. Il n'y a pas la carte vitale là-bas. Là-bas, c'est cher. Quand on a pas l'argent, on vous laisse crever», explique-t-il, avant d’indiquer consacrer son temps à «aider les personnes âgées» et «conseiller les jeunes».

Evidemment et, malgré ses nouvelles responsabilités, Yannick Noah n’oublie pas le tennis, et a notamment confié avec enthousiasme au cours de la même interview avoir même repéré «une petite jeune qui joue vraiment, vraiment, bien, qui a des qualités extraordinaires».

Une future star à Roland-Garros ? L'ex-vainqueur du tournoi en 1983 en est en tout cas persuadé.