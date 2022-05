Disney+ : les séries Marvel de Netflix arrivent le 29 juin

C’est officiel. Disney+ mettra à disposition de ses abonnés les 6 séries Marvel qui faisaient autrefois partie du catalogue de Netflix à partir du 29 juin.

La plate-forme de streaming a annoncé la bonne nouvelle via ses réseaux sociaux. Ainsi, les séries Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher et The Defenders vont venir étoffer la collection des fictions Marvel. Elles n’étaient plus disponibles sur Netflix depuis le 28 février dernier.

L'attente est bientôt finie...



Les séries Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher arrivent dès le 29 juin sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/JgRbsqjChv — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 10, 2022

Disney+ invite par ailleurs ses abonnés à bien vérifier en amont les paramètres du contrôle parental en raison des contenus qui ne sont pas toujours adaptés à un jeune public. Avec ce rapatriement, la plate-forme de streaming poursuit la grande réunion de l’ensemble des productions Marvel, toutes les séries (WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki, etc.) et les films du MCU (Avengers : Endgame, Black Panther, …).

L’arrivée du casting d’origine sur Disney+ va permettre à Marvel d’intégrer certains personnages dans ces futures fictions. Cela a d’ailleurs déjà débuté avec la présence de Vincent d’Onofrio sous les traits de Wilson Fisk dans Hawkeye, ou encore Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdoch – alias Daredevil – dans Spider-Man : No Way Home.