The Boys : le fils d'Arnold Schwarzenegger rejoint le casting du spin-off

Le spin-off de la série «The Boys» vient d’ajouter trois noms de comédiens à son actif, dont le fils d’Arnold Schwarzenegger né de son union avec Maria Shriver, Patrick.

Selon le site américain Deadline, le jeune homme de 28 ans, ainsi que Sean Patrick Thomas et Marco Pigossi, auront un rôle récurrent dans la série attendue sur Amazon Prime Video. Pour le moment, aucune information officielle concernant leurs personnages respectifs n’a été dévoilée, mais la journaliste de Deadline croit savoir que le fils d’Arnold Schwarzenegger interprétera le rôle de Golden Boy, Thomas jouera celui de Polarity, tandis que Pigossi sera le Docteur Cardosa.

Piloté par Michele Fazekas et Tara Butters, cette série qui n’a encore de nom est présentée comme une fiction à la Hunger Games destinée à un public averti, se déroulant sur le campus de la Godolkin Université, une école réservée aux futurs super-héros. À la fin de leur cycle d’étude, les élèves sont mis à l’épreuve, tant physiquement que moralement (et sexuellement), pour tenter de décrocher les contrats les plus importants dans les meilleures villes du pays.

C’est l’acteur Chance Perdomo (Les Nouvelles aventures de Sabrina) qui incarnera le rôle principal. Le casting compte déjà sur la présence de Jaz Sinclair, Lizzie Broadway, Reina Hardesty, et Maddie Phillips.