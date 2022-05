Bullet Train : tout ce que l'on sait du prochain film de Brad Pitt

Premier film de Brad Pitt depuis son Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour «Once Upon a Time… In Hollywood», «Bullet Train» promet d’attirer les voyageurs à son bord lors de sa sortie en salles le 27 juillet prochain.

Réalisé par David Leitch, qui est connu pour son travail sur John Wick ou encore Atomic Blonde, Bullet Train s’annonce comme un film d’action survitaminé avec Brad Pitt dans le rôle principal. Et une flopée d’acteurs de premier rang à ses côtés. Notamment Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, ou encore Michael Shannon.

Une bande annonce est-elle disponible ?

Bien évidemment (voir ci-dessus). Et ça sent bon la baston, entrecoupée d’une bonne d’humour. Les scènes d’action paraissent absolument incroyables. Il se murmure que, si le film se transforme en succès colossal, on pourrait se retrouver face à une future saga cinématographique en plusieurs volets.

De quoi ça parle ?

Adaptation du roman éponyme de Kōtarō Isaka publié en 2010, l’histoire suit cinq assassins se retrouvant à bord d’un train à grand vitesse japonais faisant la liaison entre Tokyo et Morioka, avec quelques arrêts en chemin. Très vite, ils découvrent que leurs missions respectives sont liées entre elles. Et qu’une lutte à mort sera probablement le seul et unique moyen pour eux de remplir leur mission avant d’atteindre leur destination finale.