«Je mettrai peut-être des lunettes à cause de la chute de mes cils» : Florent Pagny sera sur le plateau pour les directs de The Voice

Atteint d’un cancer du poumon pour lequel il suit depuis plusieurs semaines un lourd traitement, Florent Pagny sera sur le plateau de la demi-finale de The Voice ce samedi 14 mai, en direct à 21h10 sur TF1.

Le chanteur, qui a récemment donné de ses nouvelles dans une vidéo Instagram, doit encore effectuer une séance de chimiothérapie, mais s’est montré très confiant quant à la suite. Il n’a pas non plus hésité, comme lors de son passage dans l'épisode de The Voice enregistré en février et diffusé le 7 mai dernier, à rire de son «nouveau look», le traitement qu’il suit ayant entraîné la chute de ses cheveux et la perte de ses poils.

«J’assume ma tête même si je mettrai peut-être des lunettes à cause de la chute de mes cils qui me donne vraiment un air malade, mais le reste, je gère», a-t-il encore assuré à Gala, qui publie une interview du chanteur ce jeudi 12 mai. «Je n’ai plus de cheveux, plus de barbe, plus beaucoup de sourcils ! Que veux-tu, j’ai toujours travaillé tous les looks, là, j’arrive à l’extrême ! C'est le plus épuré !», a-t-il commenté avec humour.

Dans les colonnes du magazine, le juré de The Voice a aussi donné plus de précisions sur son combat contre la maladie. «Les dernières nouvelles que j'ai de mon intérieur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que la tumeur a bien rétréci, de la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette après deux chimios», s'est-il réjoui.

Quant à son état d’esprit, Florent Pagny explique qu’il a évité de trop cogiter pour ne pas se laisser abattre. «J'ai essayé de ne pas me poser trop de questions car les réponses peuvent t'anéantir. Tu ne peux pas non plus te laisser glisser dans une tristesse ou une angoisse que tu ne pourras pas contrôler», a-t-il estimé, toujours dans les pages de Gala.

«Maintenant, je sors du tunnel. J'ai quelques réponses qui me permettent de mieux évaluer la situation et ça ravive en moi certaines choses que j'ai un peu perdues, arrivé à mon âge (...) Ce cancer m'a réveillé en quelque sorte, et il a redéfini le sens de mes priorités», a-t-il assuré, avant de préciser : « Dès que mon protocole sera terminé, je passerai très rapidement à autre chose !», dont sa tournée qu’il projette de reprendre en 2023.

En attendant les fans de The Voice seront heureux de le retrouver samedi en direct.