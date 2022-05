Marie-Sophie Lacarrau : la journaliste sera de retour au JT de TF1 ce lundi 16 mai

Eloignée du JT de 13h depuis plusieurs mois, la journaliste Marie-Sophie Lacarrau va faire son grand retour ce lundi 16 mai.

Son dernier JT en date remontait au 17 décembre 2021. Alors que la remplaçante de feu Jean-Pierre Pernaut devait retrouver le plateau le 3 janvier suivant, elle avait annoncé la veille ne pas pouvoir, en raison d’un «problème ophtalmique».

Dans une vidéo postée en février, elle avait ensuite expliqué qu'elle souffrait d'une grave infection qui l'obligeait à porter des lunettes de soleil. «C’est pour protéger mon œil qui est encore fragile. Je ne veux pas m’étendre sur mon cas, je veux répondre à tous ceux qui m’interrogent, pour que vous compreniez mon absence qui dure. Je souffre d’une infection à l’œil, une infection rare et sévère, qui nécessite un traitement long», avait-elle détaillé.

Dans une interview pour le Parisien publiée ce jeudi 12 mai, elle assure qu’elle reviendra «plus forte». «J’ai juste envie de retrouver les téléspectateurs, de retrouver le lien que j’avais commencé à créer avec eux. Et qui a été stoppé net (...) Je vais tellement mieux ! Enfin, je regarde devant et plus derrière. Savoir que je reprends l’antenne lundi suffit à mon bonheur. Pendant mes 4 mois et demi d’absence, j’ai attendu de reprendre une vie normale et mon travail. Je n’avais pas le choix : il fallait que je me soigne. Quand on est frappé par une telle épreuve, ça coupe les jambes et soit on plonge, soit on rebondit plus haut. Moi, je rebondis plus haut. Aujourd’hui, je me sens plus forte et bourrée d’énergie. J’ai toujours été sereine. Là, je reviens encore plus zen.»

Thierry Thuillier, Directeur général adjoint du groupe TF1, «salue son retour» dans un communiqué dans lequel il remercie Jacques Legros et Julien Arnaud d'avoir assuré l’intérim en l’absence de la journaliste.