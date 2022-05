Top Gun : Maverick : pourquoi Kelly McGillis n'est pas au générique du film ?

Attendu en salles à partir du 25 mai, le film «Top Gun : Maverick» verra Tom Cruise et Val Kilmer reprendre leur rôle. Kelly McGillis, qui incarnait Charlie, la femme avec laquelle le héros vivait une romance torride, sera totalement absente de l’histoire.

Selon le réalisateur Joseph Kosinski, la possibilité de faire revenir ce personnage à l’écran pour la suite de Top Gun n’a jamais été considérée par la production. «Cela ne faisait pas partie des récits que nous avons évoqué. Je ne voulais pas que toutes les histoires soient tournées vers le passé. Il était important d’insérer de nouveaux personnages», précise-t-il selon le site américain Variety.

En 2019, quand le projet du film a été officiellement annoncé, Kelly McGillis, âgée aujourd’hui de 64 ans, s’était montrée lucide sur le fait que personne ne lui avait proposé de participer à cette suite. «Je suis âgée, je suis grosse, et mon allure correspond à mon âge. Ce n'est pas ce qui est recherché pour le film. Moi, je préfère de loin me sentir bien dans ma peau et fidèle à mon âge plutôt que d'accorder une valeur à toute autre considération», avait-elle expliqué.

Meg Ryan, qui jouait l’épouse du personnage incarné par Anthony Edwards, Goose, et qui est la mère de Bradley Bradshaw – joué par Miles Teller – dans Top Gun : Maverick est également absente du sequel. Même si son existence est, au moins, évoquée à l'écran.

Au final, c’est Jennifer Connely, 51 ans, qui tient le haut de l’affiche dans la peau du personnage de Penny Benjamin, la fille d’un Amiral avec laquelle Maverick a eu une aventure, et qui est mentionnée dans le film original. Dans cette suite, elle est une mère célibataire qui gère le bar où les recrues de l’école Top Gun pour habitude de se retrouver.

«Penny Benjamin, un personnage dont on a entendu parler mais qui n’a jamais vu à l’écran, nous a offert une magnifique opportunité d’offrir ce rôle à Jennifer Connelly dans le film», précise Joseph Kosinski.