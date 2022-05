The Pentaverate : c'est quoi cette série délirante avec Mike Myers ?

Depuis le 5 mai dernier, les abonnés de Netflix ont accès à «The Pentaverate», une série humoristique de, et avec, Mike Myers qui y incarne 8 rôles différents.

De quoi ça parle ?

Le Pentaverate est le nom d’une organisation secrète fondée au XIVe siècle par cinq hommes qui découvrent que la peste noire est causée par les mouches. Une découverte susceptible de sauver la vie de millions de personnes. Mais l’Église considère que ces recherches ne sont pas crédibles, et discréditent leur travail auprès de la population. Les cinq hommes décident alors de créer une société secrète afin d'influencer la marche du monde tout en restant dans l’ombre. Plusieurs siècles plus tard, le Pentaverate est plus influant que jamais.

Existe-t-il une bande annonce ?

Dévoilée fin avril, elle permet de découvrir certains des personnages incarnés à l’écran par Mike Myers. On y trouve Lord Lordington, le membre le plus ancien et le plus haut placé de l’organisation. À ses côtés se trouvent le magnat des médias Bruce Baldwin, l’ancien oligarque russe Mishu Ivanov, ainsi que l’ancien agent de la star du rock Alice Cooper, Shep Gordon. Qui est le cinquième membre du Pentaverate ? La bande annonce ne le montre pas.

Mike Myers apparaît également sous les traits de Ken Scarborough, un journaliste canadien incompétent qui souhaite révéler au monde entier l’existence de cette organisation secrète.

Qui joue avec Mike Myers ?

Les téléspectateurs retrouvent Ken Jeong (Very Bad Trip), Keegan-Michael Key (Key & Peele), Debi Mazar, Richard McCabe, Lydia West, ou encore Jennifer Saunders au casting.

Que disent les premières critiques ?

Ils sont partagés. Les fans de Mike Myers y retrouveront son humour un peu balourd où les flatulences se trouvent encore au sommet de la pyramide de la comédie. Netflix a voulu faire ele pari de la notoriété de l’acteur/réalisateur britannico-canadien qui avait connu son heure de gloire avec Austin Powers, sa parodie de James Bond sortie à la fin des années 1990.

Mike Myers, dont la dernière apparition à la télévision avait été un échec cuisant avec Love Guru, semble toutefois refusé de mettre à jour son logiciel humoristique, et ses blagues ne feront que difficilement rire le public de la nouvelle génération. On peut toutefois trouver quelque chose d’attachant à le voir s’obstiner avec ses anciennes techniques qui consistent à jouer plusieurs personnages à la fois, et à faire des blagues bien grasses sorties d’une autre époque, tout cela le temps des six épisodes que dure la série. Ou pas.