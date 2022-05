The Voice : quel sera le rôle de Nolwenn Leroy lors de la demi-finale ce samedi ?

Ce samedi 14 mai 2022, TF1 diffusera en direct la demi-finale de la saison 11 de «The Voice». L’émission verra la chanteuse Nolwenn Leroy de retour pour une mission spéciale.

Etape particulièrement attendue par les téléspectateurs, qui auront un rôle à jouer en votant pour leurs favoris, la soirée verra les dix candidats encore en lice livrer bataille micro en main pour tenter d’accéder à la grande finale.

Et comme le veut la tradition, le show sera retransmis en direct et ce, pour le plus grand bonheur de tous, en présence de Florent Pagny, dont les problèmes de santé rendaient la présence en plateau incertaine. «En plus d’interpréter une chanson de leur choix, les talents auront l’honneur de chanter en duo avec leur coach», indique en outre TF1.

une mission de sauvetage

Le public sera appelé à départager les talents de chaque équipe, en effet chaque coach arrivera en finale avec un talent chacun dans son escarcelle.



Une fois le talent de chaque équipe désigné, la chanteuse Nolwenn Leroy, présente en début de saison, fera son retour avec un pouvoir spécial : elle pourra décider de sélectionner un cinquième talent, qui reviendra lui aussi la semaine suivante pour tenter de remporter le concours. Ce protégé deviendra son finaliste pour la grande finale de The Voice qui aura lieu le samedi 21 mai à 21h10. Qui choisira-t-elle ?

#TheVoice J-1



Seul 1 Talent par équipe pourra se qualifier, et ce sera à vous de le choisir



Pour cette 1/2 Finale, Nolwenn Leroy fera son retour et sauvera un 5ème Talent



RDV demain avec Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine, Florent Pagny, Nolwenn Leroy & Nikos Aliagas pic.twitter.com/31Tm5gAcFP — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 13, 2022

Pour mémoire, à l'heure où sonne la demi-finale, l'équipe d'Amel Bent est composée de Vike, Doryan Ben et Mary Milton; celle de Florent Pagny de Nour et Lou Dassi; celle de Vianney de Pauline, Louise et Mister Mat; enfin celle de Marc Lavoine de Caroline Costa et Loris.