Parc Astérix : «Tonnerre 2 Zeus» vaut-il vraiment le coup ?

La nouvelle version de l'attraction bien connue, baptisée «Tonnerre 2 Zeus», a été inaugurée ce samedi 14 mai au parc Astérix, à Plailly (Oise). Nous avons pu monter à bord et voici notre verdict ébouriffant.

De prime abord, les modifications sont discrètes. Effectivement, la gare a reçu un bon coup de peinture, la gigantesque statue de Zeus qui garde les lieux a changé de slip, et on distingue l'apparition des nouveaux tronçons car la couleur du bois utilisé est un peu plus claire.

VOICI LE NOUVEAU SLIP DE ZEUS Double surprise : RDV ce samedi 14 mai pour l'acheter en version boxer ou tanga, dans les boutiques du Parc et sur le site web @undizfamily ! pic.twitter.com/shSFko2Txd — ParcAsterix (@ParcAsterix) May 9, 2022

Mais les premiers indices probants pour les fans du Wooden Coaster concernent l'apparence des trains eux-mêmes. Depuis 1997, ils étaient bleus et d'apparence relativement basiques. Les voici désormais plus épais, vert et noir, avec un tout nouveau système de harnais, plus rassurant, situé au niveau de la taille.

Après 30 secondes de voyage, le rythme s'accélère

Une fois bien harnaché, le voyage peut démarrer. Là encore, pas de grosse surprise durant les 30 premières secondes, fidèles à «Tonnerre de Zeus» premier du nom, qui consistent à gravir la côte principale et à lancer la première descente. A ce moment-là, tout s'accélère. Les virages deviennent très secs, on a des papillons dans le ventre, et le plaisir est total. Avec un bel effet de surprise puisque 85 % du parcours a été renouvelé.

Parmi les moments les plus incroyables, on peut citer la toute nouvelle bosse inclinée à 90° (le train est littéralement sur la tranche), une série de «airtimes» (le moment où on décolle de son siège) diabolique, et un nouveau tunnel avec fumées et éclairs assourdissants qui viennent rythmer le voyage.

Si l'on compare au précédent «Tonnerre de Zeus», déjà très réussi, le parcours paraît plus long (un peu plus de 1'30'') et surtout sans temps mort.

Si vous désirez aller encore plus loin, vous pouvez carrément demander à être installé sur les deux dernières places du wagon, qui sont inversées. Dans cette position, impossible d'anticiper les mouvements du train, et on en ressort le souffle coupé.

Voici donc une nouvelle belle réussite pour le Parc Astérix, alors que se profile l'arrivée programmée de Toutatis en 2023, une attraction colossale dont les travaux sont actuellement en cours, comme nous avons pu le constater sur place.

On en a profité pour jeter un oeil aux travaux de Toutatis, qui arrivera l'an prochain pic.twitter.com/u7V0j6umPY — Thomas Liard (@Thomas_Liard) May 14, 2022

Ce rollercoaster ahurissant, que nous allons suivre avec attention, proposera une double propulsion des trains, une envolée à 50 mètres de haut et un total de 23 airtimes, soit le record mondial en la matière.