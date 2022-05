Eurovision : la prochaine édition aura-t-elle lieu en Ukraine ?

Après la victoire samedi de Kalush Orchestra au concours de l'Eurovision, la coutume voudrait que l'Ukraine accueille la prochaine édition.

Volodymyr Zelensky a émis le souhait qu'elle se tienne en 2023 dans la ville de Marioupol « libre, pacifique et reconstruite ». Mais difficile de s’imaginer aujourd’hui que la stratégique ville portuaire d'Ukraine, toujours intensément bombardée par les Russes comme le rapporte Kiev, puisse accueillir prochainement l’Europe entière pour célébrer la prochaine édition du concours. Il en va de même pour Kiev ou toute autre ville ukrainienne, dont l’avenir au cours des douze prochains mois est plus qu’incertain.

La tradition qui veut que le pays vainqueur reçoive l’année suivante n’est cependant pas une obligation, rappelle dans Le Parisien Benoît Blaszczyk, secrétaire de l’association des Eurofans français. «Remporter la compétition donne simplement la priorité à l’organisation de l’année suivante, explique-t-il, il n’y a aucune obligation d’accueillir le concours lorsque vous êtes victorieux.»

Le règlement prévoit même qu’en cas de refus ou d’impossibilité, un autre pays prenne le relais. «Généralement, un des pays du Big Five (les cinq plus gros contributeurs à l’Union européenne de radiodiffusion, qui organise l’Eurovision, soit la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni)», précise encore le spécialiste.

Le Parisien rappelle d’ailleurs que la situation s’est déjà présentée par le passé : «en 1960, 1963, 1972 et 1974, le Royaume-Uni a ainsi pris le relais des Pays-Bas, de la France, de Monaco et du Luxembourg. Même chose en 1980 quand, après une seconde victoire consécutive israélienne, les Pays-Bas ont organisé le concours à La Haye», pour des raisons cette fois financières.

L’Ukraine, qui compte désormais trois victoires à l’Eurovision à son palmarès, avait accueilli déjà l’événement en 2005 et en 2017 à Kiev. Alors qu’en sera-t-il en 2023 ? Dans un communiqué, l’Union européenne de radiotélévision (UER), qui gère l’organisation de l’Eurovision, s'est montré prudente : «Nous félicitons l'Ukraine et le Kalush Orchestra pour leur victoire et leur superbe performance. Nous allons maintenant commencer à planifier l'édition 2023 avec le radiodiffuseur. Il est évident que l'organisation du concours de l'année prochaine comporte des défis uniques», peut-on lire.