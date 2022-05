Mariés, deux enfants : la série va revenir en version animée

Selon le site américain Deadline, la série «Mariés, deux enfants» va avoir droit à un reboot. Mais en version animée.

Série incontournable des années 1990, Mariés, deux enfants voyait Ed O’Neill partager l’écran avec Christina Applegate, David Faustino et Katey Sagal dans une comédie familiale réputée pour son humour corrosif. La chaîne américaine FOX vient de commander une suite, mais cette fois en version animée avec, aux commandes, un des producteurs de Family Guy, Alex Carter.

Le site américain Deadline précise que la société Sony Pictures Television, qui détient et distribue les droits de la série originale, travaille sur ce projet depuis plus d’un an, et attendait de s’assurer de la participation du casting original – qui assureront les voix de leurs personnages respectifs – avant de faire son annonce.

Une série à succès

La série Mariés, deux enfants a été un succès à la télévision américaine, et à l’internationale, pendant plus de 10 ans, avec onze saisons à son compteur. Pour le moment, aucune information concernant la plate-forme de diffusion – Peacock, Hulu ou Fox – n’a été dévoilée.

Aussi, une version animée de la sitcom viendrait s’ajouter à la longue liste de séries d’animation qui continuent de faire les belles heures de la FOX, à commencer par les Simpsons, ou encore Family Guy. Il y a quelques années, un retour de la série, avec une suite centrée sur le personnage de Bud (David Faustino) avait été évoqué. Mais les agendas des comédiens, ainsi que le refus du fils d’un des co-créateurs – Ron Leavitt – de poursuivre les négociations avaient finalement mis fin au projet.