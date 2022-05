Bruce Willis : premières photos de l'acteur depuis l'annonce de sa maladie

Emma Heming, l’épouse de Bruce Willis, a ce dimanche dévoilé une photo de son mari prise aux côtés de leurs filles. De quoi également rassurer ses fans quant à son état de santé, ce même jour, l’acteur a aussi été aperçu au restaurant avec un ami.

Contraint de prendre sa retraite en raison de son aphasie, Bruce Willis profite désormais de son temps libre pour passer de bons moments avec ses proches.

En témoigne la photo de l’acteur postée ce 15 mai par son épouse dans une story Instagram. Un cliché qui le dévoile en train de prendre la pose au bord d'une piscine auprès de ses deux plus jeunes filles, Mabel Ray (10 ans) et Evelyn (8 ans).

Ce même dimanche, la star de Piège de cristal a également été aperçue au restaurant en compagnie d’un ami, comme le rapporte Just Jared, qui a publié des clichés de cette sortie au restaurant italien Divino à Los Angeles.

Cette escapade suivie d'une promenade marque l'une des premières apparitions de Bruce Willis depuis l'annonce de sa retraite.

Bruce Willis is enjoying a very rare outing since being diagnosed with aphasia: https://t.co/eSmfLOToXO — JustJared.com (@JustJared) May 16, 2022

Fin mars, dans un communiqué bouleversant, la famille de l'acteur âgé de 67 ans avait annoncé qu’il souffrait d’importants problèmes de santé le contraignant à s'éloigner définitivement des plateaux de cinéma. «Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant comptée pour lui», pouvait-on lire sur Instagram, dans un message signé par son épouse mais aussi son ex-compagne Demi Moore, 59 et leurs filles Rumer, 33 ans, Scout, 30 ans, et Tallulah, 28 ans.

L'aphasie est une affection neurologique qui se caractérise par une perturbation de l'expression ou de la compréhension du langage parlé et écrit, à la suite d'une lésion du cortex cérébral qui peut notamment survenir après un AVC ou un traumatisme crânien. La famille de Bruce Willis n'a pour l'heure pas dévoilé les raisons de l'apparition de la pathologie chez l'acteur.