Plus Belle la Vie : le grand méchant du feuilleton de retour dans le final

Alexandre Fabre, qui interprète le redoutable Charles Frémont dans Plus Belle la Vie, a annoncé que son personnage ferait partie du final du feuilleton marseillais, dont l’arrêt a récemment été confirmé.

Certains acteurs emblématiques, tels que Dounia Coesens, Ambroise Michel et Aurélie Vaneck, seront au casting du prime-time spécial intitulé Retrouvailles, dont le tournage s’est achevé fin avril et qui sera diffusé d’ici le mois de juillet sur la chaîne. D’autres vont faire leur retour dans la quotidienne avant que ne résonne le générique du tout dernier épisode, lequel sera diffusé le 18 novembre prochain a fait savoir France TV.

Dans un long message posté sur Instagram ce dimanche 15 mai, le comédien Alexandre Fabre, qui a incarné le «méchant» le plus charismatique du programme, a fait part de son émotion suite à l’annonce de l’arrêt du programme, et fait savoir que son fameux personnage de Charles Frémont serait là «pour le grand final».

«Le grand livre de #PBLV va bientôt se refermer et comme vous je suppose, j'en suis bouleversé. Pour moi ce fut 18 ans d'émotions fortes et de bonheur, une expérience professionnelle et humaine passionnante, a-t-il écrit. Et si @pblvofficiel a existé c'est grâce à vous cher public qui avez vécu avec nous les aventures des mistraliens, mais aussi les scénaristes qui ont donné vie à nos personnages, et bien sûr, grâce à mes amis comédiens, techniciens et aux équipes de production. Mais restent encore les derniers épisodes de notre beau feuilleton à vivre tous ensemble, et je peux vous dire, mais c'est un secret, ne le dites à personne, que Frémont sera là pour le grand final, et je m'en réjouis d'avance ! » ;

L’arrêt du feuilleton produit par Newen - filiale du groupe TF1 et présent sur France 3 depuis 2004 - a été officialisé le 5 mai dernier. Les caméras sont appelées à s’éteindre définitivement à la fin du mois de septembre, ce qui suscite une immense vague d’émotion auprès de toutes les équipes qui ont œuvré sur le programme, qu’il s’agissent des acteurs comme des techniciens.