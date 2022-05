Procès Johnny Depp/Amber Heard : l'actrice supplie son ex-mari de la «laisser tranquille»

Alors que le procès intenté par Johnny Depp pour diffamation a repris ce lundi 16 mai, Amber Heard a continué de décrire les violences que lui aurait fait subir l’acteur et déclaré, en larmes, souffrir de voir sa vie étalée aux yeux du monde, et souhaiter que «Johnny passe à autre chose».

Après une pause d’une semaine, le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-épouse a repris ce lundi au tribunal du comté de Fairfax, en Virginie près de Washington, et Amber Heard a poursuivi son témoignage à la barre. Elle a raconté au jury d'autres violences physiques qu'elle aurait subies pendant sa relation avec l’acteur, répétant que cela empirait à mesure qu'il buvait de l'alcool et consommait de la drogue, substances qu'il consommerait en grande quantité, le transformant en «monstre», dit-elle.

Elle s'est effondrée à plusieurs reprises alors qu'elle se souvenait avoir demandé le divorce et une ordonnance d'interdiction en mai 2016, affirmant qu'elle ne voulait pas mettre fin à leur mariage mais qu'elle craignait de ne pas survivre si elle restait avec lui. «Le monstre était devenu la norme et non l'exception. La violence était désormais courante», a-t-elle expliqué, en évoquant son ex-mari, qui selon elle la frappait régulièrement.

Ce lundi, Amber Heard a également pleuré en parlant de l’impact émotionnel du procès, qui, retransmis en direct à la télévision, n’épargne aucun détail sur leurs vies, même les plus crus. «Je dois revivre chaque jour, encore et encore, les choses les plus intimes, embarrassantes, profondément humiliantes et personnelles que j'ai vécues», a expliqué l'actrice de 36 ans. «C'est de la torture, c'est une énorme souffrance émotionnelle», a-t-elle affirmé. «Je veux passer à autre chose de ma vie, mais en faisant ce genre de choses il ne me laisse pas», a-t-elle dit aux jurés avant de s’adresser à son ex-époux qui s’évertue à éviter son regard, et de le supplier : «laisse-moi tranquille».

Johnny Depp, qui a nié toutes les allégations d'abus dont l’accuse son ex-compagne, la poursuit en réclamant 50 millions de dollars pour diffamation après un éditorial paru dans le Washington Post en 2018 dans lequel l’actrice d’Aquaman souhaitait éveiller les consciences sur les violences conjugales. Johnny Depp a déclaré que cet article avait ruiné sa réputation et sa carrière, or l’actrice n'y mentionnait pas son nom. Amber Heard a riposté en attaquant à son tour Johnny Depp en réclamant 100 millions de dollars.

Depuis l’ouverture du procès, les deux personnalités bien connues du public sont contraintes de lever le voile sur leur relation qui s’avère aux antipodes du glamour qu'elle pouvait inspirer jadis.