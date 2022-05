Disney+ : la série Marvel «Echo» attendue en 2023

La série Marvel «Echo», actuellement en production à Atlanta, sera disponible sur Disney+ dans le courant de l’année 2023. La comédienne Alaqua Cox y reprendra le rôle de Maya Lopez.

Une nouvelle série Marvel en préparation. Après une première apparition dans «Hawkeye», le personnage de Maya Lopez – cheffe de gang atteinte de surdité déterminée à faire payer Ronin, alias Clint Barton, pour ses exactions – va avoir droit à sa propre fiction sur Disney+. La plate-forme de streaming a précisé qu’elle serait disponible dans le courant de l’année 2023, avec une histoire centrée sur les origines de Maya Lopez.

De retour dans sa ville natale, où son comportement impitoyable à New York n’est pas passé inaperçu, elle va se retrouver confrontée à son passé. Si Maya Lopez souhaite aller de l’avant, elle sera obligée de renouer avec ses origines amérindiennes, le sens de la famille, et se reconnecter avec le reste de la communauté.

Aux côtés d’Alaqua Cox, qui reprend le rôle de Maya Lopez, on retrouve Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, ou encore Cody Lightning et Graham Greene. La réalisation a été confiée à Sydney Freeland et Catriona McKenzie.