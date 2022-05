This England : Kenneth Branagh méconnaissable en Boris Johnson

Les premières images de la série «This England», dans laquelle Kenneth Branagh interprète le Premier ministre anglais Boris Johnson, ont été dévoilées. L’acteur y apparaît méconnaissable.

Composée de cinq épisodes, «This England» racontera les premiers mois de Boris Johnson au 10, Downing Street, et notamment sa gestion de la crise du Covid-19.

La chaîne Sky Atlantic, qui en diffusera prochainement les cinq épisodes, a ce 18 mai dévoilé un teaser. On y découvre Kenneth Branagh sous les traits de Boris Johnson, et la ressemblance entre les deux hommes est bluffante.

La vidéo s'ouvre sur la voix de l'acteur oscarisé qui, dans la peau du Premier ministre, déclare ce qui s’avèrera ironiquement très loin de la réalité : «Une nouvelle aube se lève, 2020 sera une année de prospérité.»

#ThisEngland, based on Boris Johnson’s tumultuous first months as UK Prime Minister starring BAFTA and Academy Award-winner Kenneth Branagh. #UnmissableSky pic.twitter.com/h6rNkyvcjd — Sky TV (@skytv) May 18, 2022





Le ton de la vidéo change ensuite à mesure que l'inquiétude de Johnson pour la pandémie semble croître. «Ce virus Covid, nous devons garder un œil dessus», dit-il, puis la bande-son se fait plus inquiétante tandis que «500.000 morts» sont déclarés. «N'est-ce pas le vrai travail de quelqu'un de me prévenir ?», dit-il alors.

First look at Kenneth Branagh as Boris Johnson in ‘THIS ENGLAND’. pic.twitter.com/l7iTVgL4vm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 18, 2022

Co-écrite et réalisée par Michael Winterbottom («Wonderland», «24 Hour Party People»), la série retracera les premiers mois tumultueux du Premier ministre à Downing Street, alors qu’il est aux prises avec la pandémie de Covid-19.

Ophelia Lovibond (Les Gardiens de la Galaxie), incarne Carrie Symonds, qui allait devenir l'épouse du Premier ministre et qui a donné naissance au premier enfant du couple en avril 2020, peu de temps après l'admission de Boris Johnson dans une unité de soins intensifs avec le Covid.

La star de Broadchurch, Andrew Buchan, incarne l’ancien ministre de la Santé Matt Hancock, qui a ensuite démissionné de son poste après la fuite d’une vidéo le montrant en train d’embrasser son assistante Gina Coladangelo dans son bureau ministériel – en violation de ses propres règles anti-Covid.

«Le drame nous emmène dans les coulisses du pouvoir alors que Boris Johnson (Kenneth Branagh) est aux prises avec le Covid-19, le Brexit et une vie personnelle et politique controversée», a déclaré Sky.

«Les événements au sein du gouvernement sont entrecoupés d'histoires d'experts et de scientifiques qui courent contre la montre pour comprendre le virus, les médecins, les infirmières et les travailleurs des foyers de soins en première ligne qui travaillent sans relâche et héroïquement pour le contenir et le surmonter, et des gens ordinaires dont la vie a été bouleversée», est-il annoncé.