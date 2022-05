Stranger Things, saison 4 : deux épisodes auront la durée d'un film selon les frères Duffer

La saison 4 de «Stranger Things» comptera non seulement un épisode supplémentaire par rapport à ce qui était prévu. Mais deux d’entre eux auront une longueur digne d’un long métrage, selon les créateurs de la série.

Ça valait le coup d’attendre. Près de trois ans après la conclusion de la saison 3, Stranger Things fera son retour le 27 mai prochain sur Netflix avec une première fournée d’épisodes. Avant que la suite ne soit dévoilée à partir du 1er juillet. Et ce ne sont pas 8 épisodes qui seront à découvrir dans cette saison 4, mais 9. Un supplément que les frères Duffer ont demandé afin d’assurer la qualité du récit.

«Plus nous écrivions, plus nous réalisions que nous avions besoin de plus de temps pour que ces révélations aient du sens, pour que ces intrigues fonctionnent. À mi-chemin, nous savions que nous devions demander à Netflix neuf épisodes au lieu de huit, et lorsque nous avons commencé à tourner, nous avons réalisé que ces épisodes étaient méga-longs», ont-il confié au site américain The Wrap.

Qu’entendent-ils exactement pas «méga-longs» ? Selon Matt Duffer, le 7e et le 9e épisode auront une durée équivalente à celle d’un long métrage. «Le neuvième est un long film», précise-t-il. Avant que Ross Duffer ne dévoile que le dernier épisode de cette saison 4 durera «plus de deux heures».

Pour rappel, la première partie, dont la diffusion débutera le 27 mai sur Netflix, comprendra 5 épisodes. La deuxième, qui sera lancée à partir du 1er juillet, sera composée de 4 épisodes – dont le 7e et le 9e. La 5e et ultime saison de Stranger Things ne se fera pas attendre comme la quatrième, puisqu’elle est attendue dans le courant de l’année 2023.