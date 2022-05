Disney+ : la série «Daredevil» officiellement relancée

Selon le site américain Variety, Disney+ a décidé de relancer la série Marvel de Netflix, Daredevil, avec Charlie Cox de retour dans le rôle de Matt Murdock.

L’Homme sans peur va avoir droit à de nouvelles aventures. Arrêtée après trois saisons sur Netflix, la série Daredevil avait toutefois réussi à marquer l’esprit des téléspectateurs grâce, notamment, à l’excellente performance de Charlie Cox dans le rôle de l’avocat Matt Murdock. Alors que les séries Marvel de Netflix se préparent à faire la bascule sur Disney+ le 29 juin prochain, la plate-forme de streaming a décidé de relancer celle de ce héros terriblement attachant.

C’est Matt Corman et Chris Ord – connus pour leur travail sur Covert Affairs – qui seront à la tête du projet, avec la mission de proposer à la fois une nouvelle mouture de la série, tout en l’inscrivant dans la continuité de l’histoire racontée pendant trois saisons sur Netflix.

Cette nouvelle n’est pas vraiment surprenante pour les fans, puisque Disney+ avait largement préparé le terrain en faisant revenir Vincent D’Onofiro dans le rôle du Kingpin dans la série Hawkeye, et surtout Charlie Cox sous les traits de Matt Murdock dans Spider-Man : No way home. Les voilà définitivement intégrés dans le MCU, pour le meilleur ou pour le pire.