John Aylward : l’inoubliable Dr Anspaugh de la série Urgences est décédé

L’acteur John Aylward s’est éteint à l’âge de 75 ans ce 16 mai, a fait savoir son agent au Hollywood Reporter.

Son rôle du Dr Anspaugh dans Urgences restera dans les esprits. L’acteur John Aylward est mort lundi à son domicile de Seattle, à l'âge de 75 ans, rapporte le Hollywood Reporter.

«John était un acteur merveilleux et un grand ami pour beaucoup. Il était fier de son travail au cinéma et à la télévision, même si sa vie au théâtre était celle où il était le plus heureux», a déclaré son agent Mitchell Stubbs.

«Cet homme gentil et ce merveilleux acteur nous a quittés. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu vous connaître et travailler avec vous Monsieur», a posté sur Twitter son agence.

Received a devastating call from Mary Fields, John Aylward's wife.





This kind man and wonderful actor has left us.





Very grateful to have known and worked with you, sir.





RIP pic.twitter.com/D8KpmMQTYL — MKS Talent Agency (@MKSTalentAgency) May 18, 2022

Il savait tout jouer

Né à Seattle le 7 novembre 1946, John Aylward était sorti diplômé du programme de formation d'acteur de l'Université de Washington en 1970, et avait fondé le Empty Space Theatre en 1973.

Acteur de formation classique, John Aylward avait campé des personnages shakespeariens tout comme joué dans des comédies, comme dans les pièces d'Alan Ayckborne, mais aussi dans des drames signés David Mamet, Arthur Miller ou encore Tennessee Williams.

Parmi ses rôles les plus remarquables figurent celui de Willy Loman dans «Death of a Salesman», Scrooge dans «Inspecting Carol», le personnage principal de Richard III et Shelley Levine dans «Glengarry Glen Ross», un rôle qu'il a joué deux fois.

Sa première apparition à la télévision remonte à 1976 dans le téléfilm «The Secret Life of John Chapman». Mais son rôle le plus marquant restera celui d'un médecin très strict mais juste dans la série «Urgences», celui du Dr Anspaugh, un chirurgien et membre du conseil d'administration de l'hôpital qu'il incarnera pendant une douzaine d'années, jusqu'à ce que la série ne soit annulée en 2008.

L’acteur avait expliqué dans une vidéo (à voir juste ci-dessous) que les producteurs de la série culte l’avaient repéré sur scène en 1996 dans la pièce Psychopathia Sexualis.

Homegrown actor #JohnAylward, a Garfield & @UW alum, died Monday. Aylward starred in local theater, & went on to act in shows like 'ER.' In 2015, he chatted with @azwithnancyg to talk about what he described as his "swan song": https://t.co/xACaoZyKZ8@acttheatre.⁠



⁠ pic.twitter.com/bOPk4wZYUe — Seattle Channel (@SeattleChannel) May 19, 2022

Après le succès d'Urgences, John Aylward jouera aussi dans d’autres séries, telles que A la Maison Blanche, American Horror Story, Mad Men, X-Files, ou encore Major Crimes.